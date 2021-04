Gobierno de Veracruz desvirtúa la modificación a ultrajes a la autoridad: Guízar

Xalapa, Ver.- El diputado local y dirigente del Partido Encuentro Solidario (PES), Gonzalo Guízar Valladares, afirmó que el gobierno de Veracruz está “desvirtuando” la modificación del delito de ultrajes a la autoridad, por lo tanto está a favor de que se eche para atrás dicha modificación legal.

“Que se modifique si es necesario, lo haríamos con mucho gusto, pero en la extorsión y el cobro de piso estamos en lo correcto es una decisión firme de nosotros”, aseveró.

En conferencia de prensa, luego de presentar al candidato a la diputación federal por el distrito de Xalapa Urbano, recalcó que no se debe ocupar la ley y desviar la intención del legislador para un beneficio institucional y en perjuicio de la democracia.

“Todo lo que perjudica a la democracia es en contra de la institución y no podemos tener instituciones débiles. Imparcialidad es lo que buscamos de la institución y no parcialidad y en este caso todo indica que hay parcialidad. De ninguna manera (los chamaquearon), la intención era proteger a la policía. Lo que buscamos era proteger a la policía de la delincuencia más no de los adversarios, menos de los ciudadanos. Ellos (el gobierno de Veracruz) están tergiversando el sentido de la ley, eso es otra cosa y por supuesto que está mal”, señaló.

Votó a favor de la Reforma Penal para incrementar la pena al delito de extorsión

Asimismo, tras las agresiones y detenciones que han recibido otros candidatos y aspirantes de otros partidos, opinó que sería muy lamentable que el móvil fuera político.

“A ningún candidato de ningún partido se le puede perseguir, mucho menos tergiversar el contenido de la ley para lograr un propósito de inhibir a un adversario. El PES no está de acuerdo“, señaló.

Reconoció que voto a favor de la reforma al Código Penal para incrementar de 4 a 7 años el delito de extorsión, el cobro de piso.

Mientras que la modificación del delito de ultrajes a la autoridad la intención era proteger a la policía de la delincuencia más no de los ciudadanos ni de los adversarios políticos.

Finamente, cabe señalar que el candidato a la diputación federal, Faustino Suárez Rodríguez, señaló que ningún ciudadano conoce al actual diputado federal.

“Nadie, absolutamente nadie. Yo me he comprometido a trabajar, estar presente, hacer las actividades de un legislador, que es ser gestor del pueblo”, indicó.

