Gobernador presume que las gasolineras “ya no cobran por ir al baño”

A través de la rueda de prensa, el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez presumió que las gasolineras en el estado “ya no cobran por ir al baño”.

García Jiménez resaltó que las gasolineras ya no cobran a los usuarios por el servicio de baños, ya que, él ha sido testigo de este cambio cuando utiliza los servicios de sanitarios durante las giras de trabajo que realiza en la entidad.

Además, el funcionario indicó que los baños “están dos que tres” al continuar hablando sobre este tema en la rueda de prensa.

“Uno hasta se anima a dar la cooperación, porque ya no la exigen (…) hasta la das con gusto”, aseguró el gobernador.

Tras esto, continuó hablando sobre su experiencia con las gasolineras a lo largo del estado, donde aseguró que se ha sorprendido de que el servicio de sanitarios ahora sea gratuito.

“En ninguna me han dicho tienen que pagar, incluso me topé con una que me dijeron no pague es gratis, yo hasta iba a grabar, parece increíble pero es cierto”, concluyó García Jiménez.

