Gobernador no atiende a colectivos desde hace más de un año

-Colectivos aseguran que titular de la CEDH no los manda a protestar

Integrantes del colectivo Madres en Búsqueda Coatzacoalcos denunciaron que el gobernador del estado no los ha atendido en más de un año; y, aunque hay servidores que sí los han atendido, hay temas que deben tratar directamente con el Ejecutivo.

Durante la manifestación de este día, Lenit Enríquez Orozco indicó que solicitarían una audiencia con el mandatario para tratar el tema del nuevo titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

En ese sentido, Victoria Delgadillo, integrante del colectivo Familiares Enlaces Xalapa, expresó que el respaldo a la actual titular, Namiko Matsumoto Benítez no fue solicitado por ella.

“En ningún momento nosotros estamos aquí porque la doctora Namiko nos pida que la respaldemos. La estamos respaldando como familias por el buen trabajo que ha hecho. Es el único funcionario que ha atendido a las familias como se debe. Es el único funcionario que se ha dedicado a apoyar a las familias de desaparecidos. Ella en ningún momento nos he pedido que vengamos a apoyarla. Es decisión de todos los colectivos apoyarla por su labor y su buen trabajo”, subrayó Delgadillo.

La integrante del colectivo agregó que si deciden por un servidor público como los que están hoy en el actual gobierno, que no apoyan a las familias y que además no los atienden, no lo quieren.

