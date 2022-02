Gobernador de Veracruz no se disculpará con periodista; no fui grosero, dice

El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, negó que haya sido grosero con una reportera que lo cuestionó sobre las quejas de barras de abogados en contra de la figura penal del delito de ultrajes a la autoridad, pues insistió en que hubo falsedad en la forma en la que preguntó el tema.

“Con respecto a debate que se hizo a partir de una pregunta, un servidor no atacó con ninguna grosería, palabra soez a la reportera; en ningún momento utilicé un lenguaje insultante, inapropiado, una grosería, pues, no lo he hecho con ningún medio de comunicación, periodista o reportero y no lo haré. Algo que hemos procurado es que aquí se expresen con libertad; en sus medios, en su televisora, nunca he dirigido ni he hecho valer mi derecho de réplica”.

Luego de que el propio medio de comunicación, así como senadores y barras de abogados exigieron una disculpa pública del mandatario hacia la reportera de Mega Noticias, Sarah Landa, el morenista insistió en que tiene el derecho y “hasta la obligación” de informar con veracidad y que en todo caso “hay que saber ratificar como rectificar”.

Señaló que mandó a contabilizar cuántas barras de abogados hay en Veracruz y sumaron 41, pero “solo 15” se han manifestado en contra del tipo penal, por lo que la reportera no fue precisa en señal que “la mayoría” de estas se ha pronunciado en contra.

“Quince de 41 de mayoría, ¿son mayoría? Lo que quiero hacer ver y es importante que la sociedad sepa exactamente la verdad, ustedes tienen el derecho de expresarse de manera libre, pero yo tengo hasta la obligación de informar con veracidad y hay que saber tanto ratificar como rectificar”, agregó.

“Y yo sí me vi obligado a decir ‘es falsa la forma en que se está postulando la pregunta’ porque en ese entonces sabia de una pero ahora sé que la mayoría no se ha expresado con respecto a ultrajes. Queda demostrado que ni siquiera la mayoría”, dijo.

Con información de AVC

