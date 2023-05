El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, nuevamente se lanzó contra quienes calificó como “falsas feministas” por criticar a su gobierno, pues justificó que guardaron silencio en pasadas administraciones.

No obstante, casi al finalizar su intervención sobre el tema, el mandatario terminó por pedir disculpas por sus dichos y afirmó: “Yo me disculpo si se entendió como ofensas, me disculpo si es así se te entendió, pero yo vuelvo a insistir hagamos equipo contra los jueces que andan liberando feminicidas es muy importante”, dijo.

Luego de que este lunes criticó a la organización Equifonía, dedicada al acompañamiento de mujeres víctimas de violencia, este martes respondió al posicionamiento en el que afirman que el mandatario difunde un discurso de odio y pone en riesgo a quienes integran la asociación.

Al dedicarles casi diez minutos de su mensaje, el mandatario negó que sea un discurso de odio y que en todo caso criticó a “las politólogas que aspiran a cargos públicos”.

“Con tal de atraer medios declaran y sobre todo en contra nuestra diciendo el gobierno feminicida y no sé qué cosas más y cuando nosotros señalamos y damos con un feminicida y lo ponemos en la cárcel, entonces dicen ‘se trata de una cuestión política, es este revanchismo político’, como es el caso de Rogelio”.

Gobernador de Veracruz critica a “falsas feministas”

Dijo lo anterior en torno al caso del ex secretario de Gobierno, a quien ha insistido en señalar de incurrir en violencia contra su ex pareja.

“Discurso de odio, por Dios o sea, ¿cómo va a ser discurso de odio? Lo que estamos haciendo es que se hable del tema de los jueces que protegen a feminicidas, ¿cuál es el discurso de odio? yo respeto mucho su opinión, pero yo pienso que debemos hacer equipo de denunciar a los jueces que andan liberando a feminicidas a golpeadores de mujeres”.

García Jiménez afirmó que “tenemos que denunciar cómo callan eso, porque pues ahí se les cae la máscara de estas que salen se tratan de poner al frente de las verdaderas feministas”.

“Entonces tampoco se tienen que poner a la defensiva sobre un asunto muy particular, pero no es de señalarlas, es decir, públicamente esta situación, sobre estos temas en los que yo no he visto eco. Yo ya les comenté aquí que tenemos que hacer equipo para no dejar pasar a jueces, o sea, no dejar pasar sin mencionarlos sin hacer pública una denuncia”.

Con información de AVC Noticias

