El delegado de los programas federales, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, criticó que el secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos tenga tapizado el Estado con bardas y espectaculares y en ese sentido, estimó que quizá ya se ha de haber gastado unos 15 millones de pesos, casi el total de lo que le dieron a las cuatro corcholatas presidenciables.

Preguntó si ahora será más redituable vender libros que vender Coca Cola y Sabritas en alusión a la excesiva promoción del libro del Secretario.

Gasto en bardas y espectaculares de Cisneros podría ser de 15 mdp mensuales: Huerta

Cuestionado sobre el elevado número de bardas pintadas, lonas y espectaculares colocados en diversas partes del Estado, respondió que no creía que la gente guste más de leer que beber Coca Cola y comer Sabritas.

“Yo creo que algo está pasando ahí raro y ese no es el espíritu original del Movimiento, el espíritu original del Movimiento es que exista la democracia”.

“Para eso se necesita que la gente, con su conciencia libre y no obligada, no engañada, no sorprendida, emita sus opiniones, al final eso va a pasar”, expresó.

