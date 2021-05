Fuerza Por México advierte que combatirán persecución del Estado contra sus candidatos

-Afirma líder nacional que pedirán al INE revise “tómbola” que hizo OPLE

-Solicitarán destitución de consejeros

Xalapa, Ver.- El presidente del Comité Directivo Nacional del partido Fuerza por México, Gerardo Islas Maldonado, expresó que el Estado tiene miedo de que el partido en el poder pierda las elecciones y por eso ha iniciado una persecución en contra de los aspirantes de su partido.

En ese sentido, advirtió que con “huevos” combatirán todas y cada una de las persecuciones y el trabajo que llevan a cabo desde el Organismo Público Local Electoral (OPLE) para violentar los derechos de las y los candidatos.

“Para combatir el miedo se necesita valentía y se necesitan huevos y aquí los tenemos y vamos a combatir todas y cada una de las persecuciones y el trabajo que están haciendo desde el OPLE para violentar los derechos de las y los candidatos“, expresó.

En conferencia de prensa, afirmó que no fue legal la “tómbola” que hizo el órgano electoral y por lo que se bajó a 19 de sus candidatos hombres por no cumplir con la paridad de género.

En ese sentido, señaló que esto es serio, no se puede hacer un “chin cham pú o piedra papel o tijera” para definir la vida democrática de uno de los estados más importantes del país.

Por todo lo anterior, indicó que solicitarán que el INE revise esta situación del sorteo que llevó a cabo el OPLE; además de que, al finalizar el proceso electoral, solicitarán la destitución de los consejeros electorales de Veracruz.

“No vamos a permitir la intromisión y estaremos pidiéndole al Instituto Nacional Electoral que verifique cómo se está llevando a cabo esta contienda electoral. Las impugnaciones serán llevadas directamente por tiempo a la Sala Regional y a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ante la falta de confianza al OPLE y a sus consejeros”, señaló.

Gobierno estatal ordenó al OPLE bajar 19 candidatos de FxM

Islas Maldonado indicó que el plazo para llevar a cabo las 19 sustituciones por no cumplir con la paridad de género ya culminó y criticó que el OPLE no se haya tomado el tiempo para investigar la afectación que les genera sacar a municipios como Xalapa que representa el 40 por ciento del padrón electoral y que no les daría oportunidad de ganar.

Aseguró que el gobierno del Estado ordenó al OPLE bajar a 19 candidatos porque tiene temor de perder las elecciones en esos lugares, entre esos al candidato de Xalapa, Eduardo Carreón.

“Morena quiere tropicalizar hasta sus procedimientos, tombolizar como si fueran las decisiones como si fueran sus candidatos y como seleccionar sus procesos internos.

Aquí no somos Morena, aquí somos la diferencia que le va a haber a la elección de Estado que está impulsando el gobernador Cuitláhuac García Jiménez“, señaló.

