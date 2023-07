Fuegos Fatuos, segunda obra de la periodista veracruzana Violeta Santiago

Fuegos Fatuos es la segunda obra de Violeta Santiago, reportera y ahora colaboradora de Quinto Lab; se trata de un texto ganador del Premio Bellas Tres de Crónica Literaria Carlos Montemayor 2021.

La obra fue elogiada por el jurado calificador al afirmar que da cuenta de la labor de búsqueda incesante que un grupo, constituido en su mayoría por mujeres, emprende para hallar a sus familiares víctimas de una desaparición forzada.



“Se trata de una narración en primera persona, que aborda con fluidez y soltura, a través de diálogos y testimonios recabados durante unos días de febrero (anteriores a la pandemia de 2020), donde la periodista emprende un arduo viaje con distintos activistas y defensores de derechos humanos para descubrir indicios sobre sus desaparecidos”, señala el acta del premio.



En entrevista, Violeta Santiago relata que el texto está enmarcado en la Jornada Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas que organiza la Red Nacional de Enlaces.

“Yo quería acompañarlas, muchas veces los reportes que se hacen sobre este tipo de brigadas se enfocan mucho en los resultados; es decir, en contar si al final del día hubo hallazgos y yo quería contar desde la crónica un poco más de cómo era el el día a día sobre todas las búsquedas”, comentó.



Su objetivo es que cualquier persona que lea la crónica pudiera imaginar lo que significa estar en búsqueda. Es así que en 60 cuartillas cuenta desde su perspectiva el trabajo que realizan las y los buscadores.



“Si ellos y ellas no hubieran salido no se habrían descubierto muchísimas cosas en este país; es decir, hay todavía un gran reto en términos de identificación, de hallazgo, de certeza, de saber dónde están las personas que fueron desaparecidas, pero sin duda todo ha sido gracias al trabajo de las colectivas”.

Comenta que uno de los aprendizajes que le dejaron las dos semanas de acompañamiento es verlas como “sujetas políticas” porque normalmente se les dibuja como figuras de dolor.



“Cuando pensamos en las madres buscadoras las pensamos tristes, llenas de dolor y claro que sí, pero también son más que eso. Algo que que aprendí en ese acompañamiento y que quería transmitir es que además del dolor también había otros sentimientos como la esperanza, el amor e incluso había momentos de diversión; es decir, una cosa, no está peleada con la otra. Claro que merecen también sonreír”, señaló.



Violeta cuenta que esta fue una manera de equilibrar el relato, lo que fue ensalzado por el jurado del Premio.



“Destaca el uso del lenguaje -por momentos poético- en la construcción de esta crónica; no escatima en descripciones precisas y evita caer en el morbo o el amarillismo; por el contrario, el tratamiento del tema que hace el/la autor(a) está guiado por el amor de las personas que buscan: ‘Las buscadoras te enseñan su complejidad. Las buscadoras demuestran que es posible reír y, más que sobrevivir, seguir viviendo’, al pedir ‘verdad, justicia y no repetición. Que el futuro sea diferente”, señala el acta.



Y agrega que la forma en que se presenta este texto despierta empatía en el lector al bosquejar el modus operandi de las facciones criminales y el dolor ocasionado a las personas que tienen a alguien desaparecido.

Violeta Santiago es periodista, escritora e investigadora veracruzana. Maestra en Comunicación y doctoranda por la Universidad Iberoamericana. Premio Estatal de Periodismo CEAPP (2019 y 2020) y Premio Alemán de Periodismo Walter Reuter (2019). Además ha sido colaboradora de AVC Noticias y Premio Nacional de Bellas Artes en Crónica Literaria (2021). Sus crónicas y reportajes sobre violencia y derechos humanos han sido publicados en Vice News y Aristegui Noticias.

