Francisco Hoyos Peña, listo para servir a los veracruzanos como delegado distrital de Morena

El próximo sábado 30 de julio, se llevará a cabo, en todo el país, las asambleas y votaciones para elegir a los candidatos a delegados distritales del Movimiento Regeneración Nacional, donde la votación estará abierta a todos los ciudadanos que deseen participar, donde Francisco Hoyos Peña, es aspirante a delegado de Morena por el Distrito 4 Veracruz.

Entrevistado por EL DICTAMEN, Hoyos Peña, se dijo emocionado de contender, tras la apertura que ofrece Morena a todos sus simpatizantes, donde no descarta poder dar la sorpresa y lograr el cargo, con el apoyo de los veracruzanos.

“Yo me siento muy emocionado de poder participar, la verdad la apertura que tiene Morena con sus simpatizantes, para formar parte, es muy padre y no es como en otros partidos que no existe la posibilidad de seguir creciendo y de integrarse, y pues estoy muy contento y emocionado con las ansias de que llegue el sábado y estoy seguro que puedo llegar a dar la sorpresa”, comentó.

“Todo mundo sabemos las necesidades que tiene Veracruz, hay muchas calles que no están pavimentadas, muchas colonias que no están todavía bien estructuradas, hace falta agua y luz, muchas carencias tiene el distrito de Veracruz”, comentó.

Detalló que durante los recorridos que ha realizado por las diversas colonias y fraccionamientos que forma parte del Distrito 4, las principales necesidades son la falta de los servicios públicos, como el agua potable y la energía eléctrica.

Además de la falta de infraestructura, sobre todo en las colonias populares de la ciudad de Veracruz, donde el asfalto de las calles se encuentra en condiciones muy graves, con la constante presencia de baches de todos los tamaños, que deterioran los vehículos particulares y resultan poco transitables para el peatón, sobre todo durante la actual temporada de lluvias.

“Me comprometo a hacer lo que me toca de una manera ordenada y óptima, y con el compromiso de ayudar a la gente que me está dando su apoyo”, comentó.

El entrevistado dijo que la Cuarta Transformación, se continúa consolidando en México y el estado de Veracruz, no es la excepción, donde se percibe a la gente cada vez más confiada en Morena.

Destacó que los veracruzanos aún están esperanzados que puede existir un cambio verdadero, que solo se logrará de la mano de Morena.

Paco Hoyos, invitó a los veracruzanos a acudir a las urnas y sumarse a la Cuarta Transformación, este próximo sábado 30 de julio.

“Este 30 de julio esperemos que las votaciones nos favorezcan y a partir de ahí esperamos seguir trabajando por Veracruz, ahora como delegado distrital”, comentó.

¿Quién es Francisco Hoyos Peña?

Te puede interesar:

Tiene 32 años, se define como un joven emprendedor, muy enérgico y con mucho ímpetu de ayudar al prójimo, le gusta sumar y formar parte de la consolidación de la Cuarta Transformación en México.

Es licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Veracruzana (UV), además cuenta con una Maestría en Marketing Deportivo, por la Universidad del FC Barcelona, España, y un diplomado en marketing.

Trabajó como director de contenidos de Los Gallos Blancos de Querétaro.

Es simpatizante y miembro activo de Morena, desde el pasado 2012, cuando el licenciado Andrés Manuel López Obrador, decidió aspirar a la presidencia de la república.

En las elecciones del 2015, participó en apoyo de los diputadores federales y en el 2018, formó parte de la campaña presidencial, así como la de gobernador del estado, apoyando al licenciado Cuitláhuac García Jiménez.

Así como su participación en diversas campañas políticas de Morena.

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen