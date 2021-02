Xalapa, Ver.- Sergio Antonio Foglia Méndez anunció su renuncia a la precandidatura a la alcaldía de Misantla por el partido Podemos; también anunció que se suma al movimiento que encabeza Manuel Espino, denominado Ruta 5.

En conferencia de prensa, Foglia Méndez explicó que el motivo de su renuncia es por la forma en que se conducen que no es la misma en la que se profesan en los documentos básicos.

Foglia Méndez deja Podemos y se une a Ruta 5

“Y no puedo conducirme pasando por alto estas fallas. No concuerdo en ello y esto ha dado una relación insostenible. Tomar esta decisión me ha llevado mucho tiempo en el que le he dado vueltas y consultando con mi equipo; llegamos a la conclusión de que el abandono y apatía del Partido con nosotros no nos iba a llevar a ningún lado”, expresó el exmiembro de Podemos.

Dijo que entregó su acta de renuncia en las instalaciones del Comité Estatal y se deslindó de todas las acciones hechas a su nombre a partir de esta fecha.

El ahora excandidato a la precandidatura a alcaldía de Misantla reiteró su compromiso con la gente de su pueblo para impulsar su crecimiento y salir adelante.

Sergio Antonio Foglia Méndez denunció que Podemos atiende “intereses personales y de protagonismo”, que no son los de su pueblo, los de la gente que brinda su confianza.

