Xalapa, Ver.- Integrantes del Frente Nacional por la Familia (FNF), definió que no están dispuestos a que el 8 de marzo sea “secuestrado” por grupos radicales y violentos que enarbolan las banderas del aborto, la agresión social, la anarquía y la imposición de posturas ideológicas que atentan contra la dignidad de las mujeres y niñas.

Recordaron que una de las exigencias de las obreras de 1857 era que se les permitiera un descanso para amamantar a sus bebés, no para matarlos.

“Por tal motivo, el Frente Nacional por la Familia junto con otras organizaciones de la sociedad civil, promovemos durante todo el mes de marzo la campaña ‘Mujeres de México’, con la cual exaltaremos de manera positiva el orgullo y los valores de ser mujer”, indicaron.

Cuestionaron el hecho de que los negocios tengan que cerrar por una protesta de mujeres y acusaron de “violentas” a las que llevan a cabo la marcha con motivo del 8M.

Por otra parte, expresaron su rechazo a todos aquellos grupos radicales que atentan contra la familia y la vida y, que aún por encima de la Constitución, intentan legalizar el homicidio de los no nacidos, como en Quintana Roo.

Te puede interesar:

En conferencia de prensa, insistieron en que matar a un inocente nunca será un derecho y por ello, pidieron a los legisladores locales y federales legislen con perspectiva de familia, protejan la vida humana, favorezcan el desarrollo integral de las personas y apoyen a las mujeres desamparadas.

Lamentan incremento de violencia intrafamiliar durante la pandemia

Lamentaron que durante la pandemia se han incrementado los casos de violencia intrafamiliar, situaciones que sólo se podrán revertir con educación y un cambio profundo en las familias.

“Exhortamos a todas las amigas al diálogo, a la comprensión y a la unidad para una vida en paz y en armonía”, pidieron.

Te puede interesar:

Asimismo, reprocharon los ataques contra las mujeres y contra la vida y por ello, pidieron a los legisladores que legislen con perspectiva de familia.

Reconocieron las legítimas reivindicaciones de las mujeres en todos los campos y los logros políticos sociales laborales y familiares,

Rechazaron el machismo y la violencia contra la mujer, al igual que el radicalismo feminista violento y abortista.

Enviaron a los ciudadanos el reconocimiento y la celebración por el Día Internacional de la mujer, así como de la familia.

Finalmente, las representantes del Frente en Xalapa, advirtieron que darán un voto del castigo a aquellos candidatos que no estén a favor de la vida.

“Nosotros vamos a votar por candidatos provida. No vamos a votar por candidatos proaborto, por candidatos promuerte, nosotros vamos a votar por los candidatos provida únicamente y sí, claro que se van a ver los resultados, porque el gobierno no está trabajando para todos, si no nada más para un grupo de mujeres que son contadas”, finalizaron.

Síguenos en Twitter @ElDictamen .

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen