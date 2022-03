Físico denuncia mal manejo de desechos radiactivos en Laguna Verde

Por considerar que se pone en riesgo la salud y la vida de la población aledaña a la central nucleoeléctrica Laguna Verde, el físico-matemático, Bernardo Salas Mar, anunció que recurrió a instancias federales para evidenciar que dicha planta mantiene un mal manejo de los desechos radiactivos.

Al respecto, explicó que a través de un oficio presentó las pruebas pertinentes a las autoridades de la Secretaría de Energía (SENER), de la Secretaría de la Función Pública (SFP) en torno a las supuestas irregularidades que se presentan, entre ellas, el mal manejo de los desechos radiactivos, los cuales, llevan décadas sin recibir el tratamiento correspondiente.

Asimismo, acusó que, por tercera vez cancelaron el “Concurso Abierto para el Tratamiento de los Desechos Radiactivos” pues se acordó al experto se pretende aparentar que dichos desperdicios son tratados adecuadamente, cuando en realidad el concurso se canceló por tercera ocasión sin argumentos válidos.

“De acuerdo a mis fuertes la empresa que ganó el concurso por tercera ocasión, no es la favorita de Héctor Sergio López Villarreal, actual Coordinador Nuclear en la CNLV. También adjunté el Oficio No. ‪300.016‬/2022, de fecha 12 de enero de 2022, de la Secretaría de Energía, donde menciona que un servidor ha informado que existen un mal manejo de los desechos radiactivos en la central”, dijo entrevista.

De la misma manera, insistió en que la vida de las y los veracruzanos se ve amenazada por la inseguridad de la planta, por lo que debe llevarse a cabo una investigación.

“Adjunté el Oficio No. 18/UR/CFE/AQD/3104/2021-EFCJ, firmado por Walter Rodrigo Chávez León y Eva Fabiola Cruz Jiménez, de la Secretaría de la Función Pública, al cual di respuesta, en tiempo y forma, a través de correo electrónico, donde denuncié el acoso laboral que Héctor Sergio López Villarreal, Coordinador Nuclear en la CNLV propina a los trabajadores, pero aún no he recibido el acuse de mi respuesta, ni tampoco el resultado de la investigación solicitada”, recriminó.

Finalmente, confió en que estas denuncias serán tomadas en cuenta por las autoridades competentes por el bienestar de la ciudadanía veracruzana.

