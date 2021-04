Fiebre, dolor y diarrea experimentan maestros tras vacunación

Varios maestros que acudieron la vacunación presentaron reacciones a la vacuna CanSino; cansancio, fiebre, dolor corporal y diarrea, entre los síntomas más comunes

Pese a que autoridades de salud y médicos han hablado en repetidas veces de las reacciones tras recibir la vacuna contra el Covid-19 en algunas personas, dependiendo de factores como enfermedades crónico-degenerativas, alergias u otros padecimientos, algunos docentes se han mostrado “temerosos” tras las reacciones que han ido presentando.

Esta semana las filas en la zona universitaria en Xalapa y otros municipios del estado siguieron.

Por disposición del gobierno federal, esta semana se llevó a cabo la vacunación de docentes en diferentes municipios de la entidad, proceso para el que se empleó el antígeno del laboratorio chino CanSino, de una sola aplicación.

Desde muy temprano, los docentes de diferentes niveles educativos y administrativos fueron llegando a los puntos de vacunación. Algunos con dudas, pero mentalizados en que era un beneficio personal que también les ayudará a volver pronto a la normalidad.

Maestros de diferentes niveles educativos acudieron a vacunarse

De los ya vacunados con la CanSino, varios han sido los maestros que manifestaron que en las horas siguientes a haber recibido la dosis comenzaron a experimentar reacciones que los tomó por sorpresa, pese a que el personal médico advirtió en una breve charla sobre éstas.

“Por mi alergia, sólo me la he llevado con Ibuprofeno”: Carlos Nava

Carlos Nava, empleado de la SEV, acudió a vacunarse el jueves por la tarde en la USBI, en Xalapa. “El viernes por la mañana desperté con mucho dolor de brazo, temperatura de 38 grados y diarrea. Al paso de las horas ha ido disminuyendo el dolor, pero debido a mi alergia sólo he tomado ibuprofeno (antiinflamatorio no esteroide)”.

Elementos de la Sedena y Marina apoyaron en la aplicación de las vacunas.

“El personal médico nos dijo a los compañeros que no bajemos la guardia, ya que en 17 días la vacuna comenzará a hacer efecto en el organismo (…) es una sola dosis y pues no me confío aún, me sigo cuidando”, dijo Nava.

La vacuna de plano “me tuvo tirado en la cama”: Abraham Ortiz

El docente Abraham Ortiz Almora de igual forma compartió su experiencia tras haber recibido el antígeno, quien el viernes indicó que los dolores lo habían “tirado en la cama”.

“Me vacuné el jueves cerca de las 16:00 y al paso de unas 10 horas fue que comencé a sentir las reacciones. Mareo, insomnio, falta de apetito, fiebre y dolor de cabeza”, comentó el profesor de inglés.

“Sin dolor, un piquetito y no tuve reacciones”: Luis de la Torre

También hubo quienes recibieron la misma vacuna, CanSino, y no presentaron al paso de las horas alguna reacción, tal es el caso del docente de nivel secundaria en Xalapa Luis de la Torre, quien dijo hasta el sábado por la mañana no haber presentado alguna reacción secundaria.

“Me la pusieron el sábado en la UV, la espera no fue mucha, sí avanzaba la fila y en breve recibí la vacuna (…) un piquetito leve, lo normal, creo. Nos dijeron que pudieran existir reacciones, pero por suerte a mí no me dolió nada y mis compañeros, la mayoría también, sin efectos”.

Clara Martínez recibió la vacuna por su profesión y por su familia

Clara Martínez, maestra de nivel primaria en Xalapa, dijo no haberle importado esperar, estaba ansiosa por ser vacunada, ya que no es sólo por el regreso a las aulas, es por su familia.

“Varias horas esperamos, pero pues al final ya la recibimos, no importa, ya estamos vacunados muchos compañeros. En mi caso sí tuve un poco de fiebre y dolor en le brazo, pero no me espanté porque ya nos habían advertido. Claro todos nos mentalizamos en que estamos sanos y no nos va a pasar (presentar reacciones), pero al final cada organismo es distinto”.

“Sigo sintiendo cansancio y dolor en el brazo”: José Maldonado

José Maldonado, docente de telesecundaria en una comunidad de Actopan, dijo que “la logística fue buena en general, muy amables y organizados. Me vacuné el jueves y hasta hoy (sábado) sigo sintiendo cansancio y dolor de brazo”.

El profesor indicó que, al saber que las reacciones pudieran hacerse presentes, “tomé desde el primer momento Paracetamol y no esperé a sentirme mal, pero es un dolor leve, estoy bien”.

Al ser cuestionado sobre si se siente seguro ahora para volver a dar clases, indicó que sí, sin embargo “no sienten lo mismo los alumnos y padres de familia, ellos no están vacunados” y eso los pondría en desventaja, “sí hay temor”.

Fiebre, dolor y diarrea experimentan maestros tras vacunación

La mayoría de los entrevistados indicó que otros de sus colegas de igual forma fueron presentando dolores, mareos, fiebre y otros efectos tras haber recibido la vacuna, pero se dicen satisfechos por haber recibido la dosis, ya que se estima que el regreso a clases presenciales sea una realidad en 15 días, según lo manifestado por el gobernador en días pasados y tras seguir Veracruz en verde dentro del semáforo epidemiológico.

