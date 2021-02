FGE sigue 2 líneas de investigación por crimen de Gladys Merlín y su hija

La FGE sigue dos líneas de investigación por el crimen de la exalcaldesa Gladys Merlín y su hija; “el gobierno no pactará con quienes pretendan dañar el ambiente electoral”, dice Cuitláhuac

Xalapa, Ver.- El gobernador Cuitláhuac García Jiménez informó que se siguen dos líneas de investigación por el doble homicidio ocurrido en contra de la exalcaldesa Gladys Merlín y su hija Carla Enríquez Merlín, este lunes en Cosoleacaque.

Fiscal tiene indicios sobre esas dos líneas de investigación

En conferencia de prensa, comentó que la fiscal general, Verónica Hernández, le indicó que tiene indicios sobre esas dos líneas de investigación, pero no podía dar a conocer mayores detalles.

“No podría decir lo que no se me comparte, entonces vamos a esperar, lo que sí puedo decir es que tengo confianza en la Fiscalía General del Estado de que no va a haber impunidad, no solo por el actuar de la Fiscalía, sino porque hemos coadyuvado ese esfuerzo y se dé con los responsables”, indicó.

Como un “cobarde asesinato” llamó el gobernador los hechos

Mencionó que la fiscal tiene mucho cuidado y reserva sobre lo que la ley permite y hoy fue más cuidadosa porque la policía ministerial está en el lugar de los hechos.

Calificó como un “cobarde” asesinato ocurrido en contra de la exalcaldesa y su hija y prometió que llegaran a fondo.

García Jiménez subrayó que, aunque es un hecho reciente, desde la madrugada tuvieron acceso al lugar de los hechos e iniciaron las investigaciones con la apertura de la carpeta correspondiente.

“Nosotros tenemos confianza en el trabajo porque, una, lo hacemos de manera coordinada, dos, porque la fiscalía ha dado muestras muy claras de dar con los responsables en estos casos”, resaltó.

El mandatario refirió que así ha trabajado la fiscal en otros asuntos como el crimen de la alcaldesa de Mixtla de Altamirano, el del diputado Juan Carlos Molina, el crimen de la periodista del municipio de Papantla María Elena Ferral, entre otros.

“Mucho menos vamos a permitir que alguien o exista quienes crean que pueden enrarecer el tema electoral y ser cubiertos por la impunidad. No se confundan ya no están aquí con quienes podían pactar impunidad. Ya se fueron. Este gobierno tiene la moral alta y no va pactar con ningún grupo que esté pretendiendo dañar el ambiente electoral.

Vamos a ir tras los responsables, autores intelectuales y materiales como se ha hecho. Este ha sido un distintivo de este gobierno y se aclararon los homicidios en que han tenido interés los medios”, subrayó.

Finalmente, lanzó una advertencia en contra de los cacicazgos locales de Cosoleacaque, pero no explicó a qué se refería.

“Si alguien pretende qué haciendo estos homicidios va a a desviar esto, se va a tomar con pared, porque ya no hay impunidad y segundo, el pueblo está consciente y sabe perfectamente qué está pasando en Cosoleacaque”, expresó.

