FGE no da avances del crimen de María Elena Ferral

Su hija Fernanda de Luna sufre amenazas y CEAPP no dio protección

Xalapa, Ver.- A cinco meses del crimen de la corresponsal del Diario de Xalapa en Papantla, María Elena Ferral, su hija, Fernanda De Luna Ferral, aseguró que las investigaciones se han detenido.

Expresó que desde el pasado 25 de abril, día en que fueron detenidos seis de los 10 implicados en el asesinato de Ferral, no tiene avances de la carpeta.

“En total son seis los detenidos, faltan más personas de ser detenidas. En una información que se filtró de la carpeta sé que son 10 personas…hace falta mayor investigación, desde que se dijo aquí en Palacio de Gobierno que ya se había resuelto el caso, no he visto mayor avance. Les pido a ustedes que no permitan que vaya a la congeladora”, clamó.

Incluso denunció que sigue enfrentando amenazas sin que a la fecha la Fiscalía General del Estado le dé a conocer los avances por las agresiones sufridas en su contra.

Afirmó que teme por su vida, porque desde los hechos ocurridos el 30 de marzo de este año, ha recibido diversas amenazas.

“Las amenazas no han cesado. Es constante el terror…en mi declaración desde el atentado declaré las amenazas que he sufrido”, indicó y señaló que la Comisión de Atención y Protección a Periodistas se deslindó de su protección, pero aclaró que sí tiene protección de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas (CEEAIV).

La también periodista del portal Quinto Poder de Veracruz, reconoció que al seguir el ejemplo de su madre corre el riesgo de que algo le pase.

