FGE dejó 10 años en una fosa común a un hombre reportado como desaparecido

Por: Arantxa Arcos

Xalapa, Ver.- La Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz encontró -a los cinco días de ser reportado como desaparecido- a Ricardo Guzmán Pérez pero no notificó a sus familiares y, por ello, lleva diez años en una fosa común de un panteón en Xalapa.

La hermana de Ricardo, Aurea Guzmán Pérez, explicó que su familiar fue visto por última vez el 27 de octubre del 2011 a las afueras de su vivienda; ubicada en la colonia Salud, de esta ciudad capital.

Desde ese día y hasta este 2021 no lo habían localizado hasta observar fotos borrosas que tiene en su poder Servicios Periciales y quienes confirmaron que el resto óseo está sepultado en la fosa común del panteón Palo Verde.

“En una de las fotos encontré la similitud con el rostro de mi hermano, fotos no claras, borrosas. Lo pude reconocer por su barbilla, pedí más fotos y pude ver que si se trataba de mi hermano. Me dicen que está en una fosa común en Palo Verde”, relató en conferencia de prensa en conocido café de Xalapa.

Aurea comentó que en los registros de Servicios Periciales y de la FGE que encabeza Verónica Hernández Giadáns, se exhibe que su hermano fue encontrado en la barranca El Boquerón, perteneciente al municipio de Banderilla, a escasos 15 minutos de Xalapa.

Antes de la desaparición y hallazgo sin vida, Ricardo laboraba como mesero en un bar situado en el Centro Histórico de Xalapa, sobre la calle Primo Verdad.

“Siento el dolor de mi hermano pero por otra parte estoy molesta, enojada de que no es posible que nunca se me notificó en diez años; que los fiscales, la fiscal que está ahorita no hagan su trabajo. Reciben su salario y no hacen nada”, reprochó.

La entrevistada reclamó que Servicios Periciales y la FGE también tienen pruebas de ADN de su hermano, registro de su última localización y señas particulares que se exhiben en imágenes fotográficas de ellos mismos, en sus registros internos.

Dos tatuajes en el antebrazo derecho (unas espinas entrelazadas y un corazón) fueron otras pruebas donde encontraron a Ricardo en una fosa común en Xalapa el pasado 26 de marzo, diez años después de su desaparición.

“No han hecho nada, lo respectivo de oficios para la exhumación. Han pasado diez años de su búsqueda, de sufrimiento de saber qué pasó con él. Puedo decir que la Fiscalía no ha hecho su trabajo. (…) Hace falta que la fiscalía se ponga en mis zapatos, se pongan a trabajar porque ellos reciben un sueldo y no es justo que vaya y me digan que van a hacer oficios. Y me digan que no los hicieron, entonces como servidor público, ¿Para qué están?”, repitió.

Durante la búsqueda, agregó que su madre y la progenitora de Ricardo contrajo diversas enfermedades que han agravado su salud, como la diabetes.

