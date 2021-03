Feministas: deben asegurar la participación de las mujeres a la vida política

Se debe asegurar la participación de las mujeres a la vida política y pública del país, piden feministas

El acceso a la vida pública y política ha sido un proceso muy complejo para las mujeres en todo el mundo, debido a las barreras y estigmas que este segmento social debe enfrentar, por ello, a través del tiempo, se ha tenido una lucha por garantizar las condiciones que le permitan el libre ejercicio de sus derechos señaló la Dra. Patricia Olamendi Torres.

La impulsora del movimiento “Nosotras tenemos otros datos”, durante la ponencia: “La construcción de la paridad de género en el sistema político mexicano” desarrollada en la 2ª edición del curso “Rutas para construir un proceso electoral libre de violencia política en razón de género” organizada por el Tribunal Electoral del Estado de Veracruz (TEV).

Detalló que, aunado a ello, las mujeres tienen que enfrentar un sinnúmero de limitaciones en materia de salud, desarrollo, empleo, economía, además de cargar con estigmas, prejuicios muy fuertes, agresiones, discriminación y cacicazgos si ejerce la actividad política, entre otros que, sumados con el daño generado por la pandemia de covid- 19 trajeron un retroceso muy importante a los alcances conseguidos con muchos años de esfuerzo.

“Si no aseguramos su participación, las mujeres no pueden participar (…) La vida privada nos absorbe, el cuidado de los hijos, la casa, esto, aquello. Si no aseguramos estas medidas, no llegan las mujeres”.

En este marco, la también co-fundadora de la organización Red de Mujeres en Plural explicó que una de las bases para lograr una democracia paritaria es no confundir los derechos políticos con los electorales, aunque ambos estén compilados en la declaración universal de los derechos humanos.

Por lo que las reformas en México han sido enfocadas únicamente a los procedimientos electorales, no tanto al ejercicio de los derechos políticos, y para las mujeres, esto es un campo muy novedoso, ya que rompe con todo aquello que las tradiciones, los estereotipos y los prejuicios han dicho sobre ellas, por ejemplo, la famosa frase: “Calladita te ves más bonita”.

“Y esa palabra demoledora, esa frase, ha obligado a que las mujeres no nos expresemos (…) El “calladita te ves más bonita” es casi, casi, un tema que nos imposibilita”

Agregó que las mujeres poco participan en la organización y mucho menos existe la idea de ser líderes de las mismas; por su parte, existe otra idea estigmatizada de lo que es la manifestación, pues por idiosincrasia es algo socialmente no permitido para las mujeres y hoy en día consideran al feminismo como una banda de pandillería.

Asimismo, se pronunció en contra de que se les asignen recursos a los partidos políticos, ya que estos representan “una franquicia” y un gran negocio que hace de lado las ideologías, enriquece personajes y a la fecha no queda claro qué defienden y dónde quedan los derechos humanos, por lo que la ciudadanía ya no se siente representada.

La lucha por la paridad

En este tenor, recordó que fue en la normativa de 1993 cuando aparecen por primera vez las mujeres dentro de una Reforma Electoral en una frase que se integra al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE) y que, aunque en ella no comprometía a nada a los partidos políticos, fue un primer paso.

Posteriormente, en 1996, se reforma el artículo 41 constitucional, se establece la autonomía al IFE (hoy INE) y lo faculta como encargado de la organización de las elecciones y, en ese mismo año, las mujeres “nos colamos” con dicha reforma, ya que acababa de efectuarse la 4ª Conferencia Mundial de la Mujer en Beijing, China, en donde se reportaba un panorama gris en torno a su participación en los ámbitos legislativas y de gobierno.

En donde en representaciones parlamentarias no se llegaba ni a un 8% en el mundo, por lo que, en la plataforma de acción de Beijing “El ejercicio del poder y la toma de decisiones para las mujeres”, se habla por vez primera del sistema de cuotas, en donde estas comienzan a ser una forma de inclusión que permite a las mujeres avanzar hacia la igualdad.

En dicha conferencia se logró consolidar una frase que decía: “Los partidos políticos nacionales considerarán en sus estatutos que las candidaturas a diputados y senadores no excedan el 70% del mismo género”.

Es decir, tenían que considerar al menos el 30% de la participación femenina y es así como nace la cuota del 30%; sin embargo, no tuvo gran impacto debido a que a ellas las colocaban en suplencias o en las últimas posiciones.

Por lo que se vuelve a discutir y en la Reforma Electoral del 2002 se establece una cuota máxima del 70% para candidatos propietarios de un mismo género, por lo que los partidos no cubrirían su cuota sólo con suplencias.

También se establecen restricciones en la lista de candidatos pluris, para lo cual se pedía que, de cada tres candidaturas, una tenía que ser para una mujer, aunado a ello, se fijaron sanciones por este incumplimiento; sin embargo, no contemplaba las candidaturas uninominales.

En la Reforma Electoral del 2007 se pasó de una cuota del 30 al 40% de candidaturas propietarias de un mismo género y se pidió incluir a dos mujeres por cada segmento de cinco.

Más tarde, en 2011 se litiga el tema de la “igualdad” como principio y derecho, así como de la democracia, lo cual, promovió La Red de Mujeres en Plural, de la cual es integrante y que gracias a tratados internacionales se abre una puerta al CEDAW y para el mes de noviembre de 2011 deriva en la sentencia 12624.

“No podemos hablar de democracia si no hay igualdad, son sinónimos: la igualdad de trato y oportunidades”.

En este contexto, la Dra. Olamendi explicó que, en 2012 y a propósito de esta circunstancia, los partidos políticos se ven obligados a garantizar sus postulaciones uninominales y plurinominales en el 40% de sus candidaturas.

En donde aparecen sanciones tanto para el tema del registro de aspirantes como del riesgo de perder su registro como partido y es por ello que los procesos de incorporación de las mujeres a la vida pública y política son complejos.

En este orden, narró que con la Reforma Política del 2014 se crea la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y se modifica nuevamente el artículo 41 obligando a los partidos a garantizar la paridad entre los géneros en las legislaturas federales y estatales.

Esto luego de detectar la gran desigualdad en los congresos locales, ya que algunos únicamente contaban con una o dos diputadas; tras ello, voltearon a ver a los municipios en donde sólo había un 5% de participación femenina en las alcaldías y alguna que otra regiduría.

Dijo que en 2019 se reforman los artículos 35, 41, 52, 2, 4, 53, 56, 94 y 115 constitucionales encaminados hacia la paridad total y se manejan por primera ocasión los términos de paridad vertical y horizontal en los tres órdenes gubernamentales.

Así como en poderes del estado mexicano, en municipios y en comunidades indígenas en donde se conducen por usos y costumbres, es por ello que en este año hay un cambio sustantivo con la normativa al tenerse que armonizar con las legislaturas y constituciones estatales.

Finalmente, Patricia Olamendi consideró que la participación de las mujeres fortalece y enriquece la democracia y la vida política de cualquier nación, por lo que, hoy en día, en este país se tiene que hablar de democracia partidaria.

La lucha feminista

Cabe mencionar que la moderadora de esta conferencia virtual fue la Dra. Mónica Mendoza Madrigal, encargada del Centro de Estudios para la Igualdad de Género y Derechos Humanos (CEIGDH) del Congreso del Estado.

En cuanto a la inauguración estuvo a cargo del Magistrado del Tribunal Electoral de Veracruz, Roberto Eduardo Sigala Aguilar, quien reconoció el esfuerzo y lucha de quienes participaron en la ponencia, además de sus compañeras laborales, la Dra. Tania Celina Vásquez Muñoz y la presidenta del TEV, Claudia Díaz Tablada, quienes trabajan a favor de la igualdad.

