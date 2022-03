Feministas colocan “la cajita de denuncias” en Tuxpan 

Los colectivos feministas establecidos en el municipio de Tuxpan de Rodríguez Cano, colocaron a partir de este miércoles 2 de marzo en el parque Reforma “La Cajita de Denuncias”.

El objetivo de esta dinámica es que, las mujeres que han sido vulneradas en la cabecera municipal y los alrededores puedan denunciar sus casos de manera anónima; posteriormente estas situaciones serán presentadas ante diversas autoridades para que les puedan brindar asesoría jurídica y psicológica.

A decir de las activistas, el porcentaje de violencia física, psicológica y económica, ha incrementado exponencialmente en el municipio durante los últimos años, por lo que se busca que las autoridades pongan especial atención en este tipo de situaciones.

De la misma manera, exhortaron a que se profesionalice a los encargados del Instituto Municipal de la Mujer, para que puedan atender de manera correcta las víctimas.

Reiteraron que la violencia que más es denunciada, es la que se sufre en el noviazgo, en la escuela o en las calles, siendo esta la violencia que en ocasiones pasa de los golpes al feminicidio, por ello el llamado a las mujeres a denunciar y no quedarse calladas.

“Queremos ser la voz de esta mujeres, queremos hacerles sentir que no están solas, por eso se colocaron las leyendas ‘Grita Hermana’, ‘Ni una más’, ‘Calladita no me veo más bonita’ y ‘No les des la comodidad de tu silencio’, entre otras”, mencionaron las feministas.

Durante la semana se tienen preparados otros eventos y actividades previos al 8M (Día Internacional de la Mujer).

Por: Alejandro Ávila

