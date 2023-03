Pese a las recomendaciones de Aurora Montero, directora de la escuela secundaria “Vicente Toledano Lombardo” en el municipio de Villa Aldama, una alumna y su familia rompieron el silencio y dieron información a la Fiscalía General del Estado de que a la estudiante desaparecida Fátima Cristal González se la llevaron contra su voluntad, señaló la tía Guadalupe Rubí González.

Este 09 de marzo del 2023, se cumplen tres meses de la desaparición de Fátima Cristal González, por lo que su familia se manifestó en la plaza Sebastián Lerdo a fin de exigir a la Fiscalía General del Estado que apronten las investigaciones con los datos recientes aportados por una compañera de escuela de la víctima.

Guadalupe Rubí González recordó que posterior al 09 de diciembre del 2022 -fecha desaparición de su sobrina- la directora de la escuela secundaria de Villa Aldama, Aurora Montero, se negó a proporcionar información de la estudiante; además recomendó a padres y madres de familia que sus hijos e hijas, tampoco aportaran datos en la investigación.

Fátima cumple tres meses de desaparecida, se la llevaron contra su voluntad, afirma tía

Sin embargo, de manera reciente una alumna informó detalles de lo ocurrido el 09 de diciembre dijo, Guadalupe Rubí.

“Hoy podemos decir cómo lo dijimos desde un principio, la niña no se fue por cuenta propia, a la niña se la llevaron a la fuerza y hubo personas implicadas muy cercanas a ella, muy cercanas y eso es lo que nos duele tanto”.

Enfatizó que los presuntos involucrados en la desaparición de Fátima no pertenecen a su familia, pero si son personas “cercanas” a la niña. “No son del ámbito familiar, a veces la Fiscalía quería hacer ver que eran pero no, no son familiares”, dijo.

