La familia de Fátima Cristal González Patlas, desaparecida el 09 de diciembre del 2022, se manifestó para denunciar que la directora de la escuela secundaria de Villa Aldama, Aurora Montero, se niega a proporcionar información de la estudiante y recomienda a padres y madres de familia que sus hijos e hijas, tampoco aporten datos en la investigación.

Rubí González, refirió que su sobrina estudiaba en el tercer grado de la escuela Telesecundaria “Vicente Toledano Lombardo” en la cabecera municipal de Villa Aldama,- municipio ubicado a 1 hora de Xalapa- y desde el 09 de diciembre no se ha vuelto a saber de ella.

Fátima cumple dos meses desaparecida en Villa Aldama; investigación sin avances claros

Te puede interesar:

Para la familia es importante que las investigaciones de la FGE contemplen las declaraciones de la directora y de las y los estudiantes, porque ese viernes, la niña acudió a la escuela; posterior pidió permiso a su abuela Blasina González para acudir al parque central de Villa Aldama con sus amigas y de ahí no se ha sabido nada de Fátima Cristal.

“Le pedimos a la directora que no le esté diciendo a los padres que no apoyen en la búsqueda de Fátima, que sus hijos no declaren. Si fuera otra directora ya hubiera colgado una manta afuera de la escuela, pero no, no ha hecho nada”, sentenció.

Información de AVC Noticias

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias: AQUÍ