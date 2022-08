Fararoni desmiente aspiraciones a dirigencia de Morena; refrenda apoyo a Zepeta  

“Nunca tuve intenciones de buscar la dirigencia de Morena Veracruz, ni siquiera me inscribí para contender por una delegación distrital, con ser diputado basta”, expresó el legislador Rafa Fararoni Magaña.

En entrevista, el diputado local consideró que los espacios que estuvieron en juego el pasado 30 de julio eran para personas con muchos años dentro del Movimiento de Regeneración Nacional, fundadores que conocen el partido.

Dijo estar agradecido con las personas que lo consideraron en una encuesta, pues indica que el trabajo al interior y de territorio ha sido bueno.

“No me inscribí para ser delegado, yo creo que ese puesto lo deben ocupar personas con más tiempo en el movimiento. En Los Tuxtlas tuvimos la oportunidad de que ganaran personas que fundaron el movimiento y pues yo no me inscribí y por lo tanto yo no puedo aspirar a la dirigencia estatal”.

En ese sentido, Fararoni Magaña dio su respaldo a Esteban Ramírez Zepeta quien busca ser electo como dirigente estatal de Morena, “ha hecho buen trabajo en la dirigencia estatal en los años que ha estado, y decir que si él se postula, que seguramente así lo hará, mi apoyo está con él. En el 2021 el movimiento refrendó su trabajo y mucho fue gracias a él”.

El comité directivo nacional definió que será el próximo 13 de agosto cuando en asamblea se elija al nuevo dirigente estatal, dónde participarán los 200 ciudadanos electos como delegados distritales en Veracruz el pasado 30 de julio, cada uno tendrá que votar por los mejores perfiles para renovar el comité de Morena en la entidad veracruzana.

