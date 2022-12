Familias, estén alertas y cuiden a sus hijos: Colectivos de desaparecidos

La experiencia de tener un ser querido en calidad de desaparecido o desaparecida, es propicio para recomendar a las familias que se mantengan alertas y cuiden a sus hijos e hijas, incluso de las personas más cercanas, coincidieron las víctimas integrantes de los colectivos “Familias Enlaces Xalapa” y “La Esperanza del Reencuentro”.

Las familias acudieron en la noche del miércoles 07 de diciembre a colocar velas en el parque Benito Juárez como parte de la tradición en el norte de Veracruz “Día del Niño Perdido”.

Ahí en el espacio público, pusieron las fotografías de sus hijos e hijas que buscan desde hace 11, 10, 8, 5, 2 años, con el propósito de visibilizar que son familias en “Busca de un Niño, de una Niña Perdida”. Las madres de personas desaparecidas expresaron que el encendido de las velas en el Día del Niño Perdido representa la fe a Dios de creer que en algún momento regresarán sus hijos e hijas a casa.

En voz de Victoria Delgadillo que busca a su hija busca a su hija Yunery Citlalli Hernández Delgadillo, desaparecida desde el 28 de noviembre de 2011, junto con 13 jóvenes más en Actopan, expresó “queremos estar un rato con la vela encendida y pidiendo a Dios que nuestros hijos, hijas regresen. No es un festejo es algo que se conmemora y nosotros con familiares desaparecidos nos unimos”.

Victoria Delgadillo informó que llevan más de 7 años que vienen al parque Juárez a colocar las velas y la fotografía el Día del Niño Perdido, y en esta ocasión llegaron los y las estudiantes de la preparatoria Benito Juárez.

“Los estudiantes vinieron por voluntad propia, ellos estuvieron un rato con nosotros, traen sus velas y empezaron a encenderlas con la luz de las velas de nuestros hijos” dijo. Debido a que continúan las desapariciones de menores de edad en la entidad veracruzana, las familias de personas desaparecidas invitaron a los padres y madres mantenerse lo alertas en el cuidado de sus hijos e hijas.

“Cuiden a sus hijos, no confíen en las personas, porque a veces papás, mamás se casan de nuevo pero no saben cómo es la persona; a lo mejor pudieran confiar en su pareja, pero eso no significa que le tenga amor de padre o de madre a los hijos; deben estar alertas de saber con quién están conviviendo” expresaron las víctimas.

Cabe mencionar que la semana anterior fue reportada como desaparecida la niña de 13 años Yesenia N en el municipio de Coatzacoalcos y presuntamente fue asesinada por Saraí “N”, su madrastra informó la Fiscalía General del Estado de Veracruz; también detuvieron a Víctor “N”, pareja de la mujer.

Otras de las madres víctimas informó que “no queremos que se siga repitiendo las desapariciones, que ya no haya más niños, niñas desaparecidas. Invitamos a las familias que exijan la búsqueda de sus hijos, hijas, para eso están las instituciones, las leyes; que aprovechen el camino que nosotros ya recorrimos y los instrumentos que se han desarrollado nuestra búsqueda” finalizó María Muñoz Roa del conectivo La Esperanza del Reencuentro que busca a su hijo Guillermo Muñoz Roa desaparecido en noviembre del 2011 en Xalapa.

