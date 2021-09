Familiares de July Raquel exigen, una vez más, que la dejen en libertad   

Xalapa, Ver.- Las imágenes donde presuntamente se exhibe a July Raquel, joven detenida y recluida en el penal de Pacho Viejo por el asesinato de la rectora de la Universidad Valladolid, Guadalupe Martínez Aguilar, no coinciden con su físico.

Este jueves, sus familiares exigieron nuevamente su liberación al considerarla inocente y señalar que ninguna autoridad enfocada a los derechos humanos, a nivel estatal, se han acercado para apoyarla por señalar a elementos ministeriales de agredirla sexualmente cuando fue detenida.

July lleva diez meses recluida en el penal de Pacho Viejo, ubicado en el municipio de Coatepec, y su madre Etelvina Garfias Garduño acudió en los primeros días de septiembre para la audiencia intermedia en las salas de juicios orales.

Su defensa legal expuso al juez que las pruebas de su presunta participación en el homicidio de la rectora de la Universidad Valladolid, fueron obtenidas de manera ilegal y deben excluirse de la carpeta de investigación.

“Cualquier persona que tenga hijos sabe del dolor que estoy pasando al ver a mi hija aquí, quiero que me la devuelvan, es un infierno vivir en esto”, expresó con la voz entrecortada.

Entre lágrimas, la madre de July recordó que su hija fue torturada sexualmente por policías ministeriales luego de su detención en la alcaldía de Álvaro Obregón, en la Ciudad de México, el pasado 6 de noviembre.

Sin embargo, acusó que hasta el momento las autoridades locales no la han apoyado en el caso, ni siquiera la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), a cargo de Namiko Matzumoto Benítez.

“Me pongo mal porque lamentablemente las autoridades de aquí no nos han apoyado en nada, le dieron la audiencia apenas el mes pasado y mi hija lleva diez meses recluida aquí. Lamentablemente, Derechos Humanos en Xalapa no hizo nada, la Fiscalía de la tortura no me han querido recibir, en la Fiscalía de la mujer tampoco, no he tenido respuesta favorable por parte de ellos”.

Incluso, el automóvil en el que viajaron los presuntos homicidas, era una unidad que funcionaba como Uber y que July Raqueó conducía, pero desde mayo ella dejó de laborar en esa unidad por la pandemia del SARS-COV-2 (Covid-19).

Familiares de July Raquel exigen, una vez más, que la dejen en libertad

“En este día nada más espero que haya cosas favorables en la audiencia intermedia porque mi hija es inocente y lo voy a decir siempre, mi hija no tuvo nada qué ver en el hecho lamentable qué pasó con la señora Rectora, mi hija estaba en la Ciudad de México el día en que pasaron los hechos”, insistió la madre.

Es de recordar que los familiares de la detenida han denunciado que la carpeta de investigación por el asesinato de la rectora, el 29 de junio de 2020, presenta diversas inconsistencias. Información de Arantxa Arcos

