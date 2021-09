Familiares de José Antonio exigen al gobierno localizarlo, lo arrastró el río Actopan

Xalapa, Ver.- Familiares de José Antonio, de 56 años, protestaron frente a Palacio de Gobierno para exigir a las autoridades estatales que refuercen los operativos de búsqueda para localizarlo, pues fue arrastrado por el río Actopan hace nueve días.

Rosa María Hernández Vallejo recordó que su padre circulaba en su motocicleta con dirección a su vivienda cuando fue alcanzado por un golpe de agua en la comunidad Real del Monte, municipio de Úrsulo Galván.

“Ayúdanos señor Gobernador a encontrar a mi hijo”, se lee en una pancarta que fue redactada por la madre del desaparecido.

El señor sufrió el accidente durante la madrugada del domingo 12 de septiembre y, aunque se han llevado a cabo los trabajos de búsqueda por parte de pobladores y fuerzas de tarea, aún no ha sido encontrado.

Rosa María pidió a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) que desvíen el cauce de río, de manera temporal; para buscar el cuerpo de su padre en fosas que tienen hasta ocho metros de profundidad, donde es complicado el acceso.

Te puede interesar:

“Pedimos que desvíen el río para que donde él cayó podamos buscar porque ya buscamos en todos lados, por la playa y no aparece su cuerpo ni su moto”, clamó entre lágrimas la mujer.

Recordó que Antonio, de oficio soldador, había tomado la ruta más rápida hacia su domicilio, como lo hacía con frecuencia.

“Las autoridades hasta ahorita no nos han dicho nada; los de Conagua nos dicen que hay obras hacia abajo del Río, para donde se desviaría el agua; pero no afectaría en nada porque la cantidad de agua es muy poca y no se desviaría a un solo punto, además no hay maquinaria”, añadió.

Por: Arantxa Arcos, colaboradora

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias AQUÍ.