Familiares de desaparecidos marchan en Xalapa para exigir justicia  

Por segundo mes consecutivo el Colectivo Familiares Enlaces Xalapa marcharon por las calles de la ciudad, para recordar el asesinato del activista Abiram Hernández, asesinado en marzo del 2019 y la desaparición de Hugo Murrieta de quien no se conoce su paradero desde el 16 de abril del 2013.



El conjunto de padres, madres e hijos de personas no localizadas marcharon desde el Panteón Xalapeño a la Plaza Lerdo, con la idea de mantener en la agenda mediática y social el fenómeno de la desaparición de personas, que persiste.



Carlos Saldaña Grajales, padre de Karla Nayely y Jesús Alberto desaparecidos el 19 de noviembre del 2011, lamentó que la actual administración, como en el pasado, se oculta información con la idea de evadir la realidad.



“Es una marcha para hacer visible que nuestros desaparecidos siguen así; hay negligencia y complicidad de parte de las autoridades, pues no hay avances en el trabajo de búsqueda de la nueva administración”.



Explicó que la idea es que los veracruzanos estén consientes que sus hijos siguen sin ser localizados y que las autoridades poco han hecho para garantizar justicia en el caso del asesinato de Abirám Hernández y a para localizar a Hugo Murrieta que desapareció el 16 de abril del 2013,



Al hablar sobre el más reciente informe de la ONU sobre la desaparición forzada, el activista reconoció que desde los colectivos se señaló la relación de las autoridades estatales con grupos criminales, al analizar los casos de sus hijos.



“Es algo que nosotros hemos visibilizados desde que empezamos a revisar cada uno de nuestros casos, hubo mucha complicidad de los gobiernos con la delincuencia organizada, esa apertura fue la que provocó la desaparición de nuestros hijos”.



Explicó que la protección de la delincuencia organizada se percibe como un compromiso de antaño, “llegan por dedazo, y de esa manera deben encubrir a los anteriores y seguimos igual”. Al referirse al caso de menores de edad, insistió, esta vinculada con criminales que tiene el aval de las autoridades estatales.



Hugo Murrieta desapareció en Coatepec



La última vez que Hugo fue visto fue el 16 de abril de 2013 cuando el taxista fue interceptado por tres patrullas de Policías Estatales en Coatepec.



De acuerdo a la declaración ministerial que un policía aportó, Hugo Murrieta fue detenido por un operativo que lo llevó hasta la academia de policía donde lo entregó al grupo de los Fieles.



El grupo de los fieles era conformado por policías que fueron acusados de al menos 16 desapariciones forzadas durante el gobierno de Javier Duarte.



Carmen Sánchez Tlapa, madre de Hugo señalaron que tras 9 años de su desaparición en Coatepec las autoridades no han hecho nada por dar con su paradero.

“El Gobierno no ha hecho nada por encontrarlo, nosotros hasta que Dios nos ayude o lo encontremos lo vamos a seguir buscando. Mi hijo fue víctima de desaparición forzada y hasta ahora no me han dicho por qué”.



Hay que recordar que este caso ocurrió cuando a unos metros del palacio Municipal de Coatepec el taxónomos de Hugo fue cercado por tres patrullas de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) para hacerle una revisión; Hugo fue esposado y subido a una patrulla y fue torturado en varias ocasiones y no se supo más de él.



Abiram Hernández asesinado en 2019



Abiram Hernández, de 37 años, era un abogado y sociólogo, acompañante en procesos jurídicos de personas desaparecidas, formó parte del Colectivo por la Paz Xalapa y cuando fue asesinado era coordinador de la organización civil Centro de Servicios Municipales Heriberto Jara, en Xalapa. En enero del 2021, autoridades de Veracruz detuvieron al presunto homicida del activista y defensor de derechos humanos, Abirám Hernández, quien fue asesinado en marzo de 2019 dentro de su domicilio, en la ciudad de Xalapa.



El presunto responsable fue identificado como Alfredo “N”.



Carlos Saldaña Grajales, del Colectivo de Familiares Enlaces Xalapa, dijo que Abiram fue un activista que colaboró desde que iniciaron los colectivos en Veracruz y sin ningún tipo de lucro, pero desgraciadamente fue asesinado y pedimos justicia por él. Cada mes que tengamos un desaparecido saldremos a decirle a las autoridades que para nosotros no se olvidan y seguiremos exigiendo”.



Saldaña Grajales señaló que tal como ocurría en el pasado la corrupción en las instituciones continúa y eso retrasa los trabajos de búsqueda y de aplicación de la justicia en estos casos.



“Caímos en la misma corrupción de administraciones pasadas, el ocultamiento de la realidad que vivimos nosotros, pero por eso estamos aquí los familiares directos. Hubo mucha complicidad de los gobiernos con la delincuencia organizada; esa apertura que le dieron a los delincuentes para operar en el estado hizo que viviéramos la desaparición de nuestros hijos”.



Dijo que pareciera que cada funcionario que llega al poder tiene que encubrir a autoridades anteriores.

Con información de AVC Noticias

