Familiares de bloguero asesinado aseguran que FGE inculpa a sobrino

Ante la detención de Eduardo “N”, la familia de él y del José Luis, la víctima, aseguraron que las autoridades están equivocadas y que el sobrino del comunicador no tiene nada que ver en los hechos, “Están armando un cuento” asegura la madre del detenido, la señora Alba de las Mercedes Gamboa.

A través de redes sociales, la madre del joven externo su preocupación por la detención y también lamento que se haya sumado al dolor de la muerte de su hernano, “A mis hijos nunca, nunca los citaron ante una autoridad, para que supieran que los estaban investigando y tuvieran la oportunidad de defenderse, estás autoridades judiciales están armando una mentira, y están involucrando a personas inocentes”, señaló la madre del detenido y hermana del bloguero ultimado.

De igual manera otros integrantes de la familia también aseveraron que la detención fue arbitraria y que su familiar y sobrino de la víctima, es inocente.

NECESITO DE SU AYUDA‼️‼️‼️

No suelo hacer estas cosas pero me urge de su apoyo

Mi tío era José Luis Gamboa arenas era periodista, desapareció el lunes 10 de enero y lo encontramos sin vida el jueves 13 de enero.

HOY 25 de abril privaron de su libertad a mi PRIMO EDUARDO ALONSO MENDOZA GAMBOA ( MI PRIMO FUE A LA TIENDA Y AHÍ LO AGARRARON A LA FUERZA), los supuestos ministeriales no nos mostraron la orden, no nos daban la cara, no se identificaron y se lo llevaron en contra de su voluntad; A MI PRIMO SEBASTIAN ALEJANDRO MENDOZA GAMBOA lo persiguió un hombre con un arma de fuego amenazandolo, y a mi PRIMO EDUARDO SE LO LLEVARON A LAS 4 DE LA TARDE EN VERACRUZ, VER. ,(NO SUPIMOS NADA DE EL EN 5 HORAS ,MI TÍA Y TODA MI FAMILIA SE MOVIÓ PARA PREGUNTAR EN FISCALÍAS Y EN LA POLICÍA Y NADIE SABÍA NADA DE ÉL, HASTA LAS 9 DE LA NOCHE, QUE NOS ENTERAMOS QUE ESTABA DETENIDO EN XALAPA, no nos dijeron el porqué solo se lo llevaron y ahora están queriendo culpar a mi PRIMO INJUSTAMENTE Y SIN PRUEBA ALGUNA por la muerte de mi TÍO , así como también, llevan semanas acosando a mi familia constantemente personal de la policía ministerial con una investigación sin bases y con preguntas sin sentido.

Lo único que necesito es que se haga justicia y que esto no se quede así, el presidente dijo el día 7 de abril que los culpables de los periodistas asesinados ya habían sido capturados y ahora quieren venir a meter a mi PRIMO a la cárcel, mi PRIMO tiene 25 años está saliendo de la carrera, estudiaba y trabaja y toda la gente que lo conoce sabe que mi PRIMO sería incapaz de hacer eso, POR FAVOR COMPARTAN‼️‼️

Derechos Humanos Derechos humanos Veracruz.

Es parte de lo que compartieron los primos del detenido sobre la acción de la Fiscalía General del Estado de Veracruz.

