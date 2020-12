Familiares de autodefensas detenidos piden a Cuitláhuac su liberación

Familiares de los presuntos autodefensas detenidos piden al gobernador Cuitláhuac Jiménez que intervenga y sean liberados a la brevedad

Familiares del presunto líder de las autodefensas en Veracruz, David Villalobos, y de Iván Aguilar, ambos detenidos recientemente y trasladados a un penal del estado de Chiapas, pidieron al gobernador Cuitlahuac García Jiménez su pronta liberación, pues aseguran que son inocentes de los cargos que se les imputan.

“Pedimos gobernador que los regresen, toque usted su corazón, vea como madre no he podido verlo, no he podido hablar con él”, narró la inconsolable mujer. (Foto: Manuel Pérez)

En rueda de prensa, Magdalena Dionisio Fercano, con lágrimas en los ojos, pidió el apoyo del mandatario estatal, mostrando a los medios de comunicación presentes las cartas de no antecedentes penales de sus familiares.

“Yo no sé de mi hijo desde el día viernes 4 de diciembre, no me ha sido permitido, no lo he visto desde entonces, por favor, regrésenlos, ellos no son delincuentes y la prueba está en que tenemos la constancia de no antecedentes penales, tanto de David Villalobos Dionisio, mi hijo, como de Iván Aguilar García”.

Pedimos que el gobernador se toque el corazón

Agregó: “Pedimos gobernador que los regresen, toque usted su corazón, vea como madre no he podido verlo, no he podido hablar con él, no es posible que siga existiendo tanta injusticia con los inocentes, todo lo que los acusan todo fue plantado, ellos son inocentes”.

Dalia Cristina Rodríguez, esposa de Iván Aguilar, recordó que el pasado domingo 13 de diciembre se realizó una audiencia, donde el juez ordenó que todo el proceso legal se realizará en El Penalito, al otro día, fueron trasladados sin notificarles a sus abogados.

Denuncian supuestas anomalías en el proceso

Hasta hoy no existe una fecha de audiencia y ya son muchas las anomalías que se están registrando en este proceso.

“Hacemos un llamado al señor gobernador para que nos dé una respuesta para que nos diga porque tantas anomalías en estos procesos, ellos estaban aquí en el Penalito y resulta que los trasladaron sin haber sido notificados familiares y abogados, queremos una respuesta y que se acercan a nosotros porque estamos desesperados, porque el traslado y porque tan lejos, no tenemos recursos para viajar a no sé dónde se los llevaron”, comentó.

Familiares de autodefensas detenidos piden a Cuitláhuac su liberación

Destacó que ambos fueron trasladados injustamente a un penal del estado de Chiapas, cuando se había notificado que el proceso penal, se llevaría a cabo en el conocido Penalito de Playa Linda, de esta ciudad.

Síguenos en Twitter @ElDictamen .

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen