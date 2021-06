Familiares buscan a campesino desaparecido desde el 22 de mayo

Por: Arantxa Arcos

Desde el 22 de mayo, el campesino Antonio López Vázquez no ha sido localizado por familiares que viajaron hasta la capital del estado para dar a conocer la situación.

En una simbólica conferencia de prensa, relataron que Antonio tiene 31 años y es originario de la localidad Tecama, municipio de Tomatlán, sitio donde desapareció al abordar un taxi que lo conduciría hasta Xalapa, punto donde hoy lo buscan.

El servicio del transporte inició en la carretera que conduce hacia Córdoba, pero al pasar las horas, no dio rastro alguno y acudieron a interponer una denuncia a la Fiscalía Regional de Córdoba, donde las autoridades no quisieron tomar los datos bajo el argumento de que debían esperar más tiempo.

Dulce María Mendoza, tía de Antonio, explicó que su hermana -madre del joven desaparecido- comenzó a enfermar desde que no localizan al chico.

“Mi hermana está muy mal, no come, se cayó, se fracturó un brazo. No conocemos al taxista, lo que sabemos es que el taxista fue a una fiesta, el muchacho andaba de rumba y subió a mi sobrino y de ahí ya no supimos nada”, relató.

La entrevistada fue acompañada por Ana Vázquez López, quien también pidió a las autoridades de la Fiscalía General del Estado (FGE) y al Gobierno de Veracruz que coadyuven para dar pronto con el paradero del hombre.

Dulce desconoció el nombre o referencias del taxista que le brindó el servicio a Antonio pero cuentan con testigos que vieron cómo éste se subió a la unidad y a la fecha se desconoce su paradero.

“No sabemos el nombre el taxista, lo único que pedimos al taxista que sea tan amable en dar la cara, qué diga dónde lo dejó, esto sucedió en Tecama en la carretera rumbo a Córdoba, la última vez se vio con el taxista que vive en Xalapa, aquí vive, queremos que dé la cara”, repitió.

Ambas mujeres anexaron que testigos también les comentaron que Antonio subió el taxi en estado de ebriedad y otros mencionan que se bajó en el pueblo más cercano, mismo donde ya buscaron y tampoco localizan.

“Nos falta el número de taxi, pero tenemos la foto de él (el taxista), fue a una fiesta y el muchacho andaba por el rumbo y subió a mi sobrino, y ya no supimos nada. Eso fue hace un mes. Nosotros pusimos la denuncia hace ocho días porque supuestamente no se puede proceder antes de tiempo”, insistió Dulce.

En tanto, piden a la población en general que si lo encuentran en algún punto de la entidad veracruzana, se comuniquen a los teléfonos: 264 00 32 113 o 207 18 25 141.

