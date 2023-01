La familia de Fátima Cristal González Patlas pidió que la Fiscalía General de la República (FGR) y la Policía Cibernética del gobierno federal, atraigan el caso de la desaparición de la menor de 14 años en el municipio de Villa Aldama, en el que se presume está involucrada una banda de delincuentes dedicados a la trata de personas que opera en los límites de Veracruz, Puebla y Tlaxcala.

La tía Rubí Romero solicitó a las autoridades de la Fiscalía General del Estado (FGE) que se investigue a la directora de la escuela secundaria de Villa Aldama “Vicente Toledano Lombardo”, la cual se ha negado a proporcionar información de lo ocurrido en el plantel el viernes 09 de diciembre del 2022.

“Quiero denunciar la falta de empatía de la directora secundaria, desde un principio la directora no sé si esté amenazada, no sé qué pasa adentro de las instalaciones”.

Agregó que ella y su familia se percataron que en el interior del plantel los estudiantes supuestamente consumen de sustancias prohibidas.

“Por la investigación que he hecho con mi familia nos damos cuenta de la falta de seguridad en esa escuela; se niega a hacer revisión de mochilas; hay un circuito de cámaras y me vengo a enterar del consumo de drogas dentro de la escuela y no está enterada”, agregó.

En los primeros días de diciembre los padres y madres de familia solicitaron una reunión con la directora por las situaciones que ocurren dentro del plantel pero la directora se negó.

Fue hasta que la alcaldesa de Villa Aldama, Guadalupe Romero le solicitó la reunión a la directora, pese a que había una menor de edad extraviada.

“Pido una reunión con la directora porque algo pasó dentro de esa escuela que tal vez tenga que ver con la desaparición de mi niña”.

Familia de Fátima Cristal pide al gobierno federal atraer investigaciones de su desaparición

Rubí Romero indicó que las compañeras de salón de Fátima junto con sus mamás se niegan a declarar ante la FGE, y no colaboran con datos de lo ocurrido ese viernes cuando se realizó una pastorela en la escuela.

“Sus compañeras y sus madres nos exigieron que no las entrevistemos ni nosotros ni la policía; ¿Por qué? Porque se niegan. Si yo estuviera en el lugar de las madres les permitiría que hablaran con mi sobrina y que diga lo que sabe para encontrar a la que estuviera desaparecida; muchas madres se niegan”, dijo.

Lamentó que las autoridades presuman que Fátima Cristal huyó con el novio y ese es el motivo por el cual no la encuentran.

“Si mi niña estuviera con el novio ya nos habríamos enterado, ya hablamos con el exnovio, tampoco está, con las amigas; a mí Mila la tienen privada de su libertad e incomunicada; si estuviera con el novio sería un alivio”, dijo.

Acusó que, a casi un mes de la desaparición de la menor de 14 años, las autoridades de la FGE continúan sin pistas del paradero.

Argumentó que la Policía Cibernética podría investigar con quién habló Fátima Cristal previo al 09 de diciembre, día de su desaparición.

Rubí Guerrero consideró que, en la región de Villa Aldama, Perote, Altotonga y los límites con Puebla opera una banda delincuencial dedicada a la trata de personas, que se lleva a las mujeres jóvenes.

Explicó que el día martes 03 de enero, la FGE cambió de fiscal, ahora se hará cargo Yarubi Quezada, previamente la habían otorgado a José Valadez y al inicio estuvo en la investigación Luis Roberto Guerrero Maciel.

“Me quedo más tranquila porque la licenciada Yarubi se quedará con la Carpeta, es mujer, ella estuvo trabajando con Luis Roberto y está más empapada del caso”.

Finalmente, la tía informó que la FGE lleva las tres líneas de investigación por la desaparición de Fátima Cristal; y en la noche del miércoles 04 de enero realizarán una marcha que partirá del parque Los Tecajetes en el bulevar Ávila Camacho para llegar al centro de la ciudad.

