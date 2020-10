En el presente año se está dejando de sembrar un millón de hectáreas en el país, debido a la falta de una política agropecuaria del gobierno federal y que afecta de manera exponencial al campo, advirtió Luis Gómez Garay, dirigente de la Unión General Obrero Campesina Popular (Ugocp).

Lamentó que hoy la Sagarpa ocupa un papel mínimo con relación a la planeación para el desarrollo agropecuario. “No tiene la menor idea de cómo sacar adelante la capacidad productiva de la nación”.

Problemas del campo no se resuelven con dádivas

Sostuvo que no se está planteando una estrategia de combate a la pobreza en el campo, pues ello no se resolverá sólo mediante dádivas. Planteó que en el presupuesto del campo el gobierno no sólo debe impulsar el consumo, sino también las actividades productivas y el desarrollo que hasta ahora ha dejado de lado.

“Para el campo en México fue un año muy desafortunado, sobre todo a partir de que el presupuesto desapareció prácticamente la mayoría de los programas que estaban encaminados hacia el fortalecimiento productivo de las actividades económicas del sector”, indicó.

Falta de política agropecuaria afecta exponencialmente al campo: Ugocp

Recordó que fueron desmanteladas actividades promotoras del desarrollo en el tema agrícola, en frutales, acuacultura, pesca, “dejaron prácticamente los programas con cantidades mínimas de apoyo”, anotó.

Además, durante este año fueron agravadas a partir de que hubo subejercicios en las dependencias del gobierno federal y del estado, particularmente en el tema de la salud.

Te puede interesar:

Reiteró que el campo no puede avanzar si no existe inversión para el desarrollo. En ese sentido, propuso que además de los recursos que se están dirigiendo para el consumo, éstos deben ser complementados para que puedan desarrollar la capacidad productiva sobre todo en granos básicos, frutales, actividades que generan la capacidad productiva e ingresos en las comunidades.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias AQUÍ.