De acuerdo a la titular de la Secretaría de Trabajo, Previsión Social y Productividad (STPS) de Veracruz, Dorheny García Cayetano, la falta de empleo no es la causa de la migración de veracruzanos a otros estados del país o al extranjero, como lo aseguró el senador del PAN, Julen Rementería del Puerto.

“No, es mentira, aquí tenemos a la vista estas inversiones como Nestlé, y esto va a traer que el campo se reactive y también las que vienen que es la ampliación de millones de pesos que traer planeado Braskem-Idesa, que están en municipios que parecen ser pequeños pero que están destacando por la inversión y decir que la migración es natural, se da en todo el mundo y también se da por cuestiones económicas, lo que hay que impedir es que lo hagan de manera ilegal e insegura”, comentó.

La entrevistada aseguró que empresas como Nestlé, tiene como objetivo la contratación de un mayor número de mujeres, donde se dará oportunidad a especialistas jóvenes, y además habrá trabajos indirectos generados por esta planta, donde también se verán beneficiados los proveedores y toda la cadena de valor.

Falta de empleo no es causa de migración en Veracruz: STPS

Además, siguen llegando inversiones a la entidad veracruzana, que generaran nuevas fuentes de empleo, como la ampliación de la vidriera en el municipio de Tierra Blanca y el almacén de etano de Braskem-Idesa en el municipio de Coatzacoalcos.

Dichas empresas cuentan con los tabuladores salariales más altos a nivel nacional, donde los aspirantes a las fuentes de empleo que se otorguen deben de cubrir la especialización exigida.

Destacó que a través del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Veracruz (Icatver), se pueden lograr las certificaciones y desde el Servicio Estatal del Empleo se buscará seguir vinculando a los profesionistas para que logren obtener una oportunidad, en un empleo bien remunerado.

Citó como ejemplo que se solicita mucho personal soldador, pero especializado en trabajo industrial.

Además, se está trabajando para que, ya transcurrido dos años y medio de pandemia, muchas personas regresen a la formalidad y que sean dado de alta ante el Seguro Social.

“Estamos ayudando también a que mucha gente regrese a la formalidad, con los nuevos esquemas de tributación basados en la confianza, a las personas contribuyentes de esa manera vamos a generar que cada vez haya más registros de personas empleadas, porque si bien no están registradas ante el IMSS, tampoco marca que estén desocupadas, es decir, están ocupadas pero no están registradas en el Seguro Social, quiere decir que en estos casos hay muchas personas profesionistas que no están dadas de alta tributando ni en la seguridad social, y entonces estamos ayudando mucho como concursos de inducción para como subir a los servicios de seguridad social y que nuestros números se muevan”, concluyó.

