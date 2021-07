“Falso que la Sedema multe por no realizar la verificación vehicular”

Por: Arantxa Arcos

El vocero de la Unión de Concesionarios de Centros de Verificación en Veracruz, Eduardo Mario Casares Sort de Sans alertó a la población en general, que es falso que la Secretaría de Medio Ambiente (Sedema) esté aplicando una multa de mil 800 pesos a quienes no hayan realizado la verificación vehicular en el primer periodo de este año.

A través de un video que envió a medios de comunicación para evitar contagios de Covid-19, Casares expresó que hasta este jueves 1 de julio, no existen multas ni recargos para quienes no han efectuado la verificación vehicular en Veracruz.

Lo explicó en un video

“Hemos estado escuchando y leyendo la noticia que a partir del primero de julio la Secretaría de Medio Ambiente instruye a que quiénes no han verificado tendrán una sanción de mil 800 pesos, esto es totalmente falso”, externó.

El vocero de la Unión de Concesionarios de Centros de Verificación en Veracruz, Eduardo Mario Casares Sort de Sans.

En ese sentido, el líder de concesionarios de Centros de Verificación recordó que existe la circular número 7, con fecha del 13 de abril de 2021, donde la Secretaría de Medio Ambiente y la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) establecieron que, durante este año, no habrá multas ni recargos.

Por ello, reiteró que ningún elemento de la Dirección General de Tránsito y Seguridad Vial, ni centros de verificación o verificentros pueden cobrar multas a los automovilistas.

Casares Sort de Sans recalcó que los centros de verificación y los verificentros sólo tienen que cobrar los 377 pesos que cuestan las mediciones correspondientes para constatar que los vehículos no contaminen.

“No hay multas, esto lo hago con el fin de que no los vayan a sorprender, no podemos permitir en estos momentos que nadie, ni tránsito, ni algún concesionario vaya a extorsionarlos”, sentenció.

