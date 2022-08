Fallecen ex directora del DIF de Oteapan y su hija tras accidente carretero  

La ex directora del sistema del Desarrollo Integral para las Familias del municipio de Oteapan Magdalena Flores Olan perdió la vida junto a su hija Amayrani Domínguez en un fatal accidente registrado carretero registrado en el municipio de Chinameca.,

La ex directora del sistema del Desarrollo Integral para las Familias (DIF) del municipio de Oteapan Magdalena Flores Olan perdió la vida junto a su hija Amayrani Domínguez en un fatal accidente registrado carretero registrado en el municipio de Chinameca.

Los hechos se dieron minutos minutos antes de la media noche sobre la carretera Chinameca- Chacapala a la altura de Taller Viejo; en el accidente participaron dos unidades, resultando un masculino con heridas graves.

La ex directora del DIF durante el periodo 2018- 2021, viajaba en un vehículo particular tipo Spark color blanco, el cual era conducido por su hija, mismo que chocó de frente contra un vehículo particular tipo Sonic en color rojo el cual era manejado por el masculino, quien presumiblemente se trata de un maestro del municipio de Mecayapan.

El impacto de las unidades fue tan fuerte que ambas mujeres perdieron la vida: el cuerpo de Amayrani quedó prensado entre los fierros retorcidos del automóvil, mientras que el de su madre salió disparado a un costado de la unidad.

Te puede interesar:

El chofer del otro automóvil logró salvar la vida, pero fue trasladado al hospital de Cosoleacaque de emergencia.

Cuerpos de emergencia se trasladaron a la zona del siniestro, donde se logró identificar los dos cadáveres y comenzaron las labores para retirarlos, para posteriormente ser trasladados al Servicio Médico Forense (SEMEFO) de Cosoleacaque.

Tras darse a conocer la muerte de madre e hija, en redes sociales comenzaron a surgir múltiples mensajes de apoyo para la familia de las víctimas, pues a su paso por el organismo asistencial Flores Olan realizó grandes gestiones en apoyo a los habitantes de Oteapan.

Con información de AVC Noticias

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias: AQUÍ