El día de ayer, alrededor de las 9 de la noche, la Consejería Estudiantil de la Facultad de Ciencias de la Comunicación (FACICO) de la Universidad Veracruzana hizo público un pliego petitorio en el que se declaraban en paro indefinido; una acción nunca antes vista en dicha facultad y que ha tomado fuerza debido a las agresiones sexuales y de género

Lo anterior fue el resultado de la insatisfactoria resolución a la que llegó la Junta Académica de dicha facultad, la cual dio la pena mínima al presunto agresor sexual, Kevin (N); quien robó fotografías íntimas de una de sus amigas y las publicó en una página de internet.

Los hechos sucedieron hace poco más de un año. La agraviada le pidió a Kevin (N) —persona en quien confiaba pues había demostrado ser un buen amigo hasta el momento—que por favor la ayudara con la instalación de unos programas de diseño necesarios para las clases.

Kevin (N) se llevó la computadora de la chica y la urgó hasta encontrar las fotografías en conversaciones privadas entre la agraviada y su novio. Guardó las fotografías y posteriormente le entregó la computadora a su dueña.

El acusado se dedicó a mostrar las fotografías a sus amigos varones, quienes también eran parte del círculo de amistades de la víctima. Ellos guardaron silencio; haciendo evidente el pacto patriarcal.

Las injusticias

El pasado jueves 19 de noviembre, la Junta Académica de la FACICO decidió darle la sanción mínima al presunto criminal, la cual consiste en ser suspendido por 6 meses. Lo anterior le otorgó la libertad de poder volver a inscribirse a la misma facultad el semestre posterior inmediato. Esto no sólo es una burla hacia la compañera agraviada y a las muchas otras que también fueron violentadas de esta manera —pues el sujeto tiene un largo historial de hackeos y de pruebas en su contra—; sino que también es un riesgo para las futuras generaciones de estudiantes que ingresen a la FACICO.

FACICO UV entra en paro: la comunidad estudiantil pide justicia

Cabe aclarar que los comentarios machistas y misóginos por parte de catedráticos de la Facultad de Comunicación de la UV no se hicieron esperar. “Quejarse de este es equivalente a que me roben unas diapositivas de mi clase y se burlen de mi”, expresó despectivamente una profesora.

Por otra parte, en grupos de WhatsApp, los profesores, al enterarse del movimiento y leer el pliego petitorio, se negaron a asistir a talleres con perspectiva de género “argumentando” que en el pliego “se usó masculino genérico” —en el que se incluyen hombres y mujeres— y “No lo iba a tomar si las mujeres de la facultad tampoco lo hacían”; exponiendo una vez más el machismo y misoginia en el que se encuentra inmersa la facultad.

El paro se hizo efectivo en el momento en el que se hizo público el documento. Los estudiantes hacen el llamado a no entrar a clases, no entregar tareas y no participar en el proceso de acreditación de la facultad (el cual es este miércoles); esto para hacer presión y obtener respuesta satisfactoria. El plazo de las autoridades es hasta el viernes 27 de noviembre a las 2 de la tarde.

El pliego también ha sido compartido en un grupo de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Hasta el momento, las Facultades de Ciencias Administrativas y Sociales de Xalapa, así como la Facultad de Psicología, Región Veracruz-Boca del Río, se han pronunciado a favor del movimiento iniciado por FACICO; esta última portará la imagen representativa que se hizo para el movimiento. Las autoridades de la Facultad de Comunicación no han expresado nada al respecto.

