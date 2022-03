Exregidora de Altotonga teme por su seguridad y la de su familia

Tras haber realizado múltiples denuncias por violencia política en contra del exalcalde de Altotonga, Veracruz, Ernesto Ruiz Flandes, durante el cuatrienio 2018-2021; la exregidora de esa comuna, María Elena Baltazar Pablo, asegura que teme por su vida y la de su familia, por lo que hizo un llamado al gobierno estatal y al Congreso de Veracruz para que le brinden protección y hacer valer la ley en este caso.

Actualmente, la también docente ha dejado la vida política y retornó a sus actividades académicas, sin embargo, tras estas denuncias, sigue recibiendo amenazas a través de cuentas falsas en sus redes sociales, incluso, su vivienda ha sido vandalizada por personas desconocidas, lo cual, ya es insostenible.

“Fueron a agredirme en mi domicilio, fueron a quebrarme los vidrios de mi casa; a través de perfiles falsos en facebook, fui atacada, fui violentada. Tengo mucho temor aún por las represalias que pudiera tomar en contra mía porque, finalmente, ya no tengo protección, en algún tiempo me giraron medidas de protección, pero actualmente, estoy desprotegida, me siento muy vulnerable. Tengo mucho miedo de que algo pueda pasarme a mi persona y a mi familia (…) Que consideren tanto el gobierno, como el Congreso del Estado todas estas inconsistencias que vivimos actualmente”, externó en entrevista.

Y es que el expresidente municipal, abanderado por el partido Movimiento Ciudadano, registró 10 denuncias por violencia política en razón de género y otras 31 denuncias por desvío de recursos ante la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción por anomalías durante el cuatrienio, interpuestas por la entonces regidora quinta del mismo municipio, quien asegura que, desde el inicio de esa gestión municipal recibió constantes burlas y agresiones de parte de Ruiz Flandes, bloqueos a sus funciones, cuando desde el principio solicitó que las sesiones de Cabildo fueran públicas y que oportunamente le enviaran las órdenes del día y ello no sucedía.

Asimismo, en coordinación con el resto del cuerpo edilicio, vía la regiduría tercera, el exacalde solicitó su destitución, sin justificación alguna, sin embargo, no procedió; no obstante, la violencia persistió cuando solicitó al munícipe que les pagara a los agentes municipales de Altotonga e hizo señalamientos por presuntas irregularidades financieras en ese ayuntamiento.

“Desde la primera sesión de cabildo, la convocatoria que giraron no fue debidamente y, desde ese momento, no me convocaron como correspondía y desde ahí comenzó el problema con el edil presidente (…) La molestia del presidente municipal, desde el 1.º de enero del 2018, fue porque solicité que la sesión de cabildo fuera pública y de ahí empezó su molestia y empezó a externarlo de manera misógina, la forma en que siempre me trató (…) Lo que más daño me ocasionó fue obstaculizar mis funciones como regidora”, dijo la exfuncionaria.

Al ver que no hubo una respuesta favorable por parte del cabildo y del alcalde a sus llamados, la ex edil toma la decisión de solicitar al Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) que se respeten sus derechos político-electorales, por lo que el TEV envió advertencias a dicha municipalidad para que la atendieran debidamente e hicieron caso omiso.

Incluso, en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género (RNPS) del Instituto Nacional Electoral (INE), están documentados los ataques que la exregidora recibió por parte del entonces alcalde de Altotonga para obstaculizar el ejercicio de su labor, por lo que gracias a dichas denuncias, el TEV determinó que el exmunícipe permanezca en el RNPS, lo que le impide además ser candidato por ningún partido político hasta por seis años.

“A pesar de que se les multó, de que, incluso, al presidente se le registró en el Registro del Instituto Nacional Electoral (INE) fue reiterada la manera incorrecta de convocarme a cabildo (…) Por lo tanto, fue registrado 10 veces como violentado porque nunca respetó la resolución del TEV (…) Él quedó inhabilitado para ejercer cualquier cargo de elección popular por seis años”, expuso la agraviada.

A su vez, Baltazar Pablo comentó que, el TEV dio conocimiento de ello a la Fiscalía General del Estado (FGE) para que se abriera una investigación en materia penal por el delito de violencia política en razón de género y actúe en consecuencia, por lo que, ella se mantendrá en pie de lucha.

Por esta razón, la afectada pidió a la legislatura y al gobierno de Veracruz aplicar la ley y garantizar a las mujeres que participen en cargos públicos, seguridad, justicia y el respeto a sus derechos.

