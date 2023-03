Un promedio de cuatro policías municipales fueron expuestos cuando patean, golpean y someten a un hombre en una de las calles cercanas al centro, y pese a que los testigos exigen a los uniformados que dejen de golpearlo, los uniformados continúan el abuso.

Vecinos de Coatepec hicieron la videograbación del momento en que se muestra a un hombre tirado en la banqueta y sobre él hay tres policías plenamente identificados con uniformes azul marino, que intentan ponerle las esposas, pero el ciudadano se resiste.

Uno de los vecinos comienza a decir: “Galleta no le pegues güey, desde allá te estoy viendo, galleta son tres cabrones, no le estés pegando guey”. Al mismo tiempo se oyen voces de mujeres vecinas “es el muchacho de la carnicería, es un gordito que anda en una moto, graben, graben, están grabando las cámaras, sigan grabando”.

Otro hombre vecino exclama “¿Por qué lo madreas? ¿Qué hizo? ¿Por qué le estás pegando? ¿Por qué lo sometes así? Son cuatro cabrones y no lo pueden someter, no le peguen, no es así”.

En tanto que el hombre tirado en el piso con cuatro policías encima sobre su cuerpo empieza a gritar “grábenlos, grábenlos. No sé por qué. Graben, graben”. Al reclamo se suma otro vecino que expresa “Desde hace rato los estamos viendo, son cuatro cabrones para uno, no mamen, son cuatro canijos, los vimos cuando hace rato lo bajaron a patadas”.

Exponen golpiza de policías de Coatepec a un hombre en vía pública

El vecino empieza a decir a los policías municipales “Deben tener cursos para someterlo, capacítense, no a patadas, no hermano, a patadas no”. El acto en la vía pública se elevó a escándalo y de las casas salieron más vecinos para grabar con las cámaras de sus teléfonos celulares, sin que alguno interviniera en el sometimiento que los policías ejercían sobre el hombre.

De acuerdo con información de ciudadanos de Coatepec, éste hecho ocurrió el fin de semana, pero lo dieron a conocer a partir del lunes en la noche y el martes, sin que se conozca qué ocurrió con el hombre sometido.

Cabe mencionar que el 26 de septiembre del 2022, los policías municipales al mando del presidente municipal morenista Raymundo Andrade Rivera y del director de Comercio, Juan Carlos Cortés Vega ejecutaron un desalojo violento de vendedores ambulantes ubicados en el céntrico parque Miguel Hidalgo.

La violencia ejercida por los policías municipales quedó expuesto en videograbaciones realizadas por los mismos vendedores, en los que se observa a los uniformados golpear, patear y romper la mercancía que exponían en el parque Miguel Hidalgo. Apenas el lunes 13 de marzo del 2023, una mujer de profesión odontóloga Karen Rodríguez Fitz denunció ante la Fiscalía General del Estado a cuatro policías de la secretaría de Seguridad Pública (SSP) que la violentaron en la mañana del domingo.

La odontóloga dijo encontrarse en una gasolinera localizada en la avenida Lázaro Cárdenas, cuando los policías la detienen, le revisan el carro, la someten, la golpean, la patean y llevan al cuartel Heriberto Jara Corona mejor conocido como San José, y ahí la mantuvieron encerrada en una celda con vomito y excremento sin que le permitieran hacer una llamada a su familia; además su carro lo enviaron a un corralón particular.

