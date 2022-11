Explota gobernador contra diputada de Morena de Coatzacoalcos 

Tras las denuncias vertidas por la diputada de Morena, Eusebia Cortés Pérez, durante la comparecencia del titular de la SSP, por supuestas irregularidades en la dirección de Transporte Público del Estado; el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, la acusó de mentirosa y chantajista, además de solicitar acciones “indebidas”.

En conferencia de prensa, lamentó que como representante popular no sepa dónde interponer las denuncias correspondientes por los presuntos actos de corrupción que dice han sido víctimas taxistas a los que lidera.

“Y si tiene pruebas que la asesoren, porque si tiene pruebas puede recurrir ante la Fiscalía, yo espero que la diputada sepa o que le informen, si no sabe dónde se ponen las denuncias.

Nosotros no solapamos a nadie, no es de ser protagonista, ojalá le informen dónde se ponen las denuncias y nos comprometemos a actuar, pero con pruebas, no porque resulta que porque eres representante de unos taxistas y no has tenido tus gestiones en la dirección de Transporte quieras chantajear, eso no es el movimiento de la 4T, esos chantajes los hacían los expriistas”, expresó.

El Ejecutivo dijo que había que cuestionar a la legisladora en qué tiempo obtuvo sus concesiones de taxi, porque la gente no sabe que habla así porque es concesionaria del transporte público en la modalidad.

El Gobernador denunció que la legisladora se ha acercado a la dirección de Transporte Público a solicitar gestiones “indebidas” y se le han rechazado, por lo que insistió en que la sociedad debe saber por qué se expresa así la diputada de los servidores públicos de su administración.

Afirmó que en el Movimiento ni mienten ni roban ni solapan la corrupción, por lo que reiteró que presente las denuncias porque con pruebas no solamente se le destituye al servidor público, sino se le castiga con cárcel.

García Jiménez sostuvo que tiene la moral muy alta y a él no se le va a acusar de tener placas de taxi o cualquier otra cosa, además de que ha dado muestras de que cuando algún mal servidor público se está prestando a actos de corrupción lo cesan.

