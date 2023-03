”Exigimos que se vote hoy mismo para elegir a los dos comisionados del INAI”: Julen Rementería

El Coordinador de Senadores de Acción Nacional, Julen Rementería del Puerto, informó que el Bloque de Contención en la Cámara Alta, solicitó a la Mesa Directiva para que “hoy mismo” se elijan a los dos comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

“Los coordinadores del Bloque de Contención, enviamos a la Mesa Directiva y a la Junta de Coordinación Política una solicitud para que hoy mismo quede el tema del INAI y seleccionamos a los dos primeros de la lista, es decir, dos hombres y las dos mujeres para que no haya nada de cuotas y cuates. Lo que queremos dejar de manifiesto, es que, primero, políticamente estamos dispuestos como lo estuvimos desde hace tiempo, y dos estamos también obligados porque si no el INAI va a quedar inoperante y eso es lo que no queremos”, señaló.

Rementería del Puerto remarcó que, no se puede seguir deteniendo la votación para seleccionar a los dos comisionados del INAI, y desconoce por qué el partido de la mayoría no tiene la intención de sacar este pendiente.

“Morena tendrá que explicarles a los ciudadanos de este país, por qué no quieren que el INAI esté funcionando, por qué no quieren que se aprueben a los comisionados, y pudimos haber alcanzado un consenso porque como bloque había disposición, y ni para que digan que en el Senado no se alcanzó un acuerdo, sino se alcanzó, fue por ellos”, remarcó.

El legislador instó que es transcendental y vital para la transparencia que el instituto siga con vida, no se puede destruir ni obstaculizar, ni mucho menos dejar al organismo inoperante.

