Exigen vacuna para estudiantes, desconocen que no han concluido ensayos en menores de 16 años

Xalapa, Ver.- Un grupo de estudiantes del Frente Estudiantil de Xalapa, adheridos al Movimiento Antorchista Nacional, exige que todos los estudiantes de todos los niveles sean vacunados, pero no tienen idea de cuántas vacunas se requieren para los estudiantes de Veracruz y desconocen que todavía no se concluyen los ensayos de la vacunación en menores de 16 años por parte de los laboratorios internacionales.

En entrevista, Samuel Díaz Rosas, responsable del Frente, reconoció que no tiene idea de cuántos estudiantes regresarían a clases si es que se cumplen las condiciones como la vacunación total a docentes y los cuatro semáforos epidemiológicos en verde de manera consecutiva.

Sin embargo, advirtió que cientos, sin precisar cuántos, no van a regresar a clases de manera presencial.

“Nosotros no regresamos, no sé no tengo el dato exacto, pero somos cientos de jóvenes”, expresó.

Desconoció también que los ensayos en menores de 16 no han concluido y, aunque algunos laboratorios afirman que las reacciones son las mismas en adultos, aún no hay pruebas definitivas.

“Supuestamente se tiene ese dato, pero no se tiene la certeza de que los jóvenes no tengan el virus o de que puedan contagiar. No estamos en contra de regresar de manera presencial, estamos en contra de que no se busque una estrategia de vacunación segura para regresar de manera segura a las aulas.

Son muchos (estudiantes), es por eso que la exigencia es mayor…no sólo hablamos de los estudiantes del Movimiento sino que hablamos a nombre de cientos de estudiantes adheridos a la Federación Nacional de Estudiantes Revolucionarios “Rafael Ramírez” (FENERRR) que no regresarían a clases hasta que no estén vacunados“, aseguró.

El líder estudiantil afirmó de manera contundente que cientos de estudiantes no regresarán a clases presenciales por no estar vacunados.

Además, dijo que cientos de escuelas en el estado no cuentan con las condiciones para dar clases virtuales, ello en el marco de que habría una educación híbrida.

