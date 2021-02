Familiares y amigos marcharon en Cosamaloapan para exigir justicia por el feminicidio de Paloma

Familiares, amigos y ciudadanos, marcharon y tomaron las instalaciones de la Centro Integral de Justicia de esta demarcación para exigir no sea dejado la libertad el principal sospechoso detenido de su feminicidio de su esposo, Aldo “N”, incluso la familia denunció que han recibido “ofrecimientos” de dinero para desistir de la denuncia.

La marcha se dio este jueves, encabezada por familia y amigos, conocidos de la familia y habitantes de Poza Honda, de donde era originaria, sobre todo muchas mujeres que vistieron de morado, indicando estar cansadas de la violencia en contra de las mujeres, como en este caso que se cortó la vida de una joven de 20 años, con “todo por vivir”.

Marchan y toman Centro Integral de Justicia de la ciudad

“Estamos pidiendo justicia para Paloma, Paloma no falleció a Paloma la mataron (…) lo único que estamos pidiendo es la justicia ya que quieren dar una cantidad de dinero para dejar libre al opresor (…) nos duele que esté pasando esto”, José Manuel Vizcarro, primo de Paloma.

La movilización inició en Acula, luego paso al municipio de Ixmatlahuacan, donde la joven vivía con su pareja cuidando un rancho, poco a poco se fueron uniendo más personas y la marcha culminó con la toma de las instalaciones del Centro Integran de Justicia, ubicado en Cosamaloapan.

De acuerdo a los informes policiales a Paloma la habrían ultimado a golpes en la cabeza, causándole lesiones y traumatismos, siendo detenido su esposo, el que fue presentado ante las autoridades.

La familia del indiciado, también son señalados de haber realizado ofrecimientos de dinero para que la familia de la joven desista de la denuncia contra el presunto.

“Efectivamente, cuando el abuelo de Paloma fue a reconocer el cadáver, le dijeron que cuanto quería porque se quedaran callados. Entonces obviamente no nos vamos a callar, porque el monto que queremos, no lo van a lograr ellos conseguir, porque necesitamos un monto que le devuelva la vida a Paloma y que a sus papás le devuelva la paz, la tranquilidad y sobre todo que les quite de la mente todo este horror que han vivido”, relató Lady Olivia Montero Zamudio, prima de Paloma.

Exigen justicia en Cosamaloapan por el feminicidio de Paloma

Ahora, la principal preocupación de la familia es que se dé algún acto “inesperado” de posible corrupción, en la Fiscalía Regional de Cosamaloapan, pues la familia del detenido Aldo “N”, estaría buscando una variación en el delito.

Con el cambio en la tipificación del delito, el sujeto podría alcanzar la libertad con el depósito de fianza de hasta 300 mil pesos, por lo que estarán atentos del actuar de las autoridades, ya que señalan hay ganaderos y personas que buscan cargos políticos los que están apoyando a este presunto feminicida.

