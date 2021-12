Exigen cese de director de penal de La Toma; lo acusan de que un bebé murió por negar servicio médico

Familias de varios internos que han sufrido abusos por parte del director del penal de mediana seguridad de La Toma, Rene Vergara Vergara, se manifestaron hace unas horas afuera del centro penitenciario para exigir tanto a las autoridades estatales y federales la destitución de dicho director, ya que incluso lo señalan de ser responsable de la muerte de un bebé, debido a que una interna le negó la atención médica perdiendo a su hijo.

Una de las familiares de las reclusas dio a conocer que exige justicia ya que hace dos meses su hermana perdió a un bebé porque el director se negó a trasladarla a un hospital.

“ Mi hermana se encuentra recluida, es Ariadna “N”, hace dos meses ella estaba embarazada y era de alto riesgo, ella me llamó para decir que no le hacían caso y el director me dijo que si tanto me preocupaba, que le diera 5 mil pesos para que la llevaran al hospital y mi hermana hasta que la vieron sangrando fue cuando la llevaron pero su bebé había muerto, no es un director, es un homicida y exijo justicia”, narró una de las familiares inconformes.

Protestan contra director de penal de La Toma; lo acusan de que un bebé murió por negar servicio médico.#Veracruz pic.twitter.com/ljWm6NyUkC — El Dictamen (@ElDictamen) December 7, 2021

Los inconformes denuncian que el Director del penal cobra a familiares de los internos para poder ingresar a visitarlos.

Según los denunciantes, el presunto grupo criminal somete a toda la población del penal y los obliga a aceptar sus condiciones y a pagar el dinero solicitado, para a cambio dejarlos tranquilos o de lo contrario son brutalmente golpeados sin que los custodios intervengan.

Ante esto, han solicitado la intervención del gobernador del estado de Veracruz para que atienda a los familiares quienes exigen el cese del director Rene Vergara Vergara.

