Exigen cañeros y productores levantar el bloqueo del Ingenio La Gloria

Úrsulo Galván, Veracruz, 24 de septiembre.- Los tres líderes de las asociaciones de cañeros y representantes de productores exigieron levantar inmediatamente el bloqueo en el Ingenio La Gloria por el severo daño económico generado a más de 15 mil familias a casi un mes y medio del paro, e indicaron que están a punto de que se les acabe la paciencia.

Dijeron que ya no tienen recursos económicos para subsistir; los negocios de la zona están vacíos ya que les impacta el bloqueo, la zafra puede perderse, la caña actual sin procesar está a punto de echarse a perder, y la caña que no se corta ya presenta hongos.

Después de difundir un comunicado dirigido a los gobiernos federal y estatal, donde los cañeros piden su intervención. Fueron entrevistados por separado para ahondar sobre sus peticiones.

A continuación las declaraciones textuales de cañeros y productores:

Jesús Antonio Valdez, presidente de la Unión Local de Productores de Caña de Azúcar, mencionó: “No estamos de acuerdo cómo se está llevando a cabo este paro, es preocupante, ya va más de un mes de atraso. Los paristas son muy necios, cuando yo tengo algún problema inmediatamente hablo a mi Unión Nacional, que es la que me respalda”.

Los entrevistados estuvieron de acuerdo en que todo se ve afectado por el atraso en la zafra, el pago para los cortadores, los pagos a transportistas y los avíos; además de que no hay préstamos para reparaciones de maquinaria y están dejando de pagar siembras por este mismo conflicto.

“Tenemos 7,500 productores, aparte los transportistas, los cortadores de caña que son como 3,200, alrededor de unas 15,000 familias están afectadas”.

Antonio Valdez aseguró que muchos comercios están vacíos, pues la economía depende del ingenio debido a que toda la actividad es cañera.

“Hasta el momento hemos sido prudentes, nos pidieron que tuviéramos paciencia con ellos, creíamos que se iban a llevar como 10 días, pero esto ya se pasó de contexto”, dijo Valdez.



Rafael Gerardo Rodríguez Moreno, Secretario de Finanzas de la CNPR; solicitó al gobierno intervenir, para que le haga entender al sindicato que ha cerrado y no permite trabajar; argumentando que este paro puede afectar la zafra, y no estará listo todo para la cosecha.

“Los productores están inquietos, no tienen sus avíos que suman 13 mil pesos por hectárea y 23 mil pesos por cada hectárea nueva. Tampoco nos pueden hacer llegar los insecticidas, ni herbicidas que necesitamos”. aseguró Rodríguez Moreno.

Liborio Rafael Vázquez Narváez, secretario general de la U.A.R.P.C.A dijo que por el paro ya no tienen recursos económicos para empezar a sembrar, lo cual los va a retrasar para el inicio de la zafra; además de que llevan más de un mes de afectación económica.

Explicó que esto ha empezado a afectar la caña tempranera, pues una vez que pasa su periodo de madurez ya no sirve su producción y decrece hasta un 50%. Esa caña no se está cortando, y eso va en detrimento del productor, lo cual les afecta mucho, y van a tener pérdidas.

“Somos terceros afectados por este paro, todos tienen derecho a manifestarse, pero sin afectar a terceros, que somos nosotros” expresó.

Israel León, productor del Ejido Chichicaxtle, por su parte, pidió a los trabajadores que reflexionen y lo hagan por su familia y por ellos; ya que si se deja de producir ellos dejan de ganar y en lugar de ir para adelante en progreso, van para atrás.

“Que se solucione ya esto, y si los trabajadores no tienen la razón que se disculpen, porque no se trata de cumplir caprichos, pero no veo cómo empezar, porque es una falta de respeto que el sindicato se levante de la mesa de negociaciones” aseguró León.

