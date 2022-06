Exigen audiencia a Cuitláhuac por fallas en casos de desaparecidos

Las disculpas no bastan, no calman el dolor ni regresarán a nuestros desaparecidos, reclamaron los familiares de Jacob Vicente Jiménez, Abraham Elester Torres Barradas, Camilo Efraín Silva Gómez y Carlos Arturo Rojas Valencia, víctimas de desaparición forzada en 2015 durante el operativo policiaco Blindaje Coatzacoalcos.



Durante el evento de disculpa pública y reconocimiento de parte del Gobierno y la Fiscalía General de Veracruz, Belen González Medrano, madre de Jacob Vicente, exigió ir más allá de la disculpa y pidió al gobernador Cuitláhuac García, garantizar a los colectivos de desaparecidos el derecho a una audiencia.



“La última reunión fue el 30 de septiembre del 2019 quedaron pendientes en la mesa y necesitamos que las retome, que nos dé una respuesta y que se vuelva a sentar las familias señor gobernador”, dijo en el discurso.



El evento se realizó en cumplimiento de la Recomendación 170/2020, emitida el 4 de noviembre del 2020 por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).



Al tomar la palabra reclamó al gobernador de Veracruz la falta de seguimiento para cumplir con la declaratoria de Programa Emergente por Crisis de Violaciones de Derechos Humanos en Materia de Desaparición de Personas en Veracruz que firmó el primer día de su gobierno.



Recordó que durante la administración actual hay reporte de 943 personas desaparecidas “No hay discurso oficial que satisfaga a una familia doliente por una ausencia. Ahora no hay más espacios donde se nos garantice audiencia, donde se nos garantice verdad y justicia, lo invito a reflexionar a retomar esos espacios”.

Al Secretario de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez Maldonado criticó que los abusos en contra de la sociedad no han parado “El personal operativo de la Secretaría de Seguridad Pública, sigue cometiendo actos de abuso, arbitrariedad, represión, de continuidad de prácticas como lo es la desaparición y la tortura”.



Belen González quien encabeza a un grupo de búsqueda de desaparecidos en Coatzacoalcos señaló a la Fiscal General, Verónica Hernández pues dijo es necesario dignificar y reconocer el trabajo de la fiscalía especializada de la región, también le pidió agilizar las investigaciones.



“Después de los primeros meses las investigaciones se estancan, tal como los casos de larga data, los casos se abandonan por falta de interés o falta de capacidad para dar seguimiento. Se están negando derechos básicos como acceso a las carpetas de investigación. En los casos más extremos se han cerrado carpetas de investigación que involucran a policías sin notificar a familias, simulando actos donde supuestamente familiares piden que se deje de buscar”, dijo.

Con información de AVC Noticias

