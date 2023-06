¡Que renuncie los funcionarios que quieran hacer campañas para el 2024! Así de tajante fue el diputado local Juan Javier Gómez Cazarín, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Veracruz, quien se pronunció en contra de hacer campañas utilizando el dinero del pueblo, pues desgraciadamente ya hay “aspirantes” que hasta recursos federales están empleando para promover su imagen personal.

“La gente tiene el legítimo derecho de hacer campaña, pueden hacerla pero no con el recurso público, si quieren contender en la elección (2024), pues deben renunciar y no estar agarrando del erario para hacer campaña. Algunos en Veracruz lo está haciendo, ustedes ya saben quiénes son, están haciendo encuestas amañadas, están pintando bardas, están haciendo cosas que no son bien vistas en el proyecto de nación ni en la Cuarta Transformación”, enfatizó.

Y puntualizó: ya lo dijo el Presidente López Obrador si quieren hacer campañas que la hagan de su dinero, no del dinero del pueblo; hay varios que hasta recursos federales están utilizando y eso no se vale, tampoco se vale que se manifiesten y agarren temas para sacar “raja política” esa situación. Quienes venimos de caminar en este proyecto de nación, estamos en contra de todo eso.

Exige Gómez Cazarín renuncia de funcionarios que quieran hacer campañas rumbo al 2024

El erario, refirió, es del pueblo no es para hacer campaña, si alguien quiere hacer campaña que lo haga de su bolsa no de la bolsa del pueblo, eso está prohibido; quien incurra en esto y sea denunciado el Congreso local no será tapadera de nadie, porque todo lo que están haciendo está a la vista del pueblo, y el pueblo es sabio.

A pregunta expresa de los medios de comunicación, Juan Javier Gómez Cazarín se descartó para buscar la candidatura de Morena a la gubernatura, al reconocer que hay líderes del movimiento que llevan mucho tiempo trabajando por la Cuarta Transformación y una de ellas es Rocío Nahle García, actual secretaria de Energía del Gobierno federal.

“Yo le doy tomo mi apoyo, ahí no me paro porque en Veracruz Chío es la buena”, reiteró el líder morenista en el Congreso local.

