Exige Brujas del Mar esclarecimiento en el feminicidio de Vera

Luego del feminicidio de la joven veracruzana, Vera Melgarejo en la ciudad de Cancún el pasado 5 de febrero; la colectiva feminista Brujas del Mar exigió a las autoridades de dicha urbe localizada en la península de Yucatán que realicen una investigación clara, en donde se exponga la verdad y se haga justicia.

La vocera de la colectiva, Arussi Unda, explicó que Vera tenía 23 años, oriunda de Manlio Fabio Altamirano, Veracruz, y participó en diversas actividades que llevó a cabo esta agrupación feminista en exigencia de justicia para mujeres víctimas de violencia; no obstante, tenía ocho meses en Cancún, municipio en donde se trasladó para trabajar en un casino como crupier (responsable de dirigir y organizar el juego repartiendo cartas, pagando y recogiendo el dinero apostado) y, en ocasiones, como mesera.

Sin embargo, narró que el pasado sábado fue herida con un arma blanca en su domicilio, donde aproximadamente a las 3:30 am llegaron paramédicos de una empresa privada a atenderla y según reportes consideraron que las lesiones no ponían en riesgo su vida por lo que se retiraron; posteriormente, a las 5:30 am, una llamada anónima al 911 alertó a las autoridades que Vera estaba herida, al llegar la Cruz Roja confirmaron que había sido asesinada.

Asimismo, detalló que en algunos medios de comunicación se dio a conocer que dos sujetos fueron detenidos por la Policía Ministerial del sitio e identificados como el novio y el cuñado de Vera, sin embargo, amistades de la occisa coinciden que esos hombres no tenían aparente relación con ella, que el novio de Vera no vive en Cancún y no era dueño del departamento donde fue encontrada.

“Lo que se me hace curioso, como en la información que se está brindando son muchas cosas; primero, ¿cuál es la empresa privada que mandó paramédico aproximadamente a las 3:30 am?, ¿quién solicitó el servicio? Y, si era privada ¿quién lo pagó? (…) ¿Cómo llegan a la conclusión que una persona herida por un arma blanca no necesita más atención y se van? Porque si esto es cierto, tiene que haber consecuencias para quienes tomaron esa decisión que fue literalmente de vida o muerte para esa chica (…) ¿Era el departamento de ella?, ¿Quién llamó en dos ocasiones al presunto servicio privado?”

Ante estas inconsistencias, la activista requirió el esclarecimiento responsable y veraz de los hechos, pues no se tiene conocimiento de la existencia de amenazas previas o situaciones de violencia alrededor de ella, pues al momento, poco se sabe de las investigaciones.

“Hay mucha inconsistencia en ese sentido porque no queda claro cuál fue el móvil, el motivo, la causa de muerte: si fue desangrada o por algún órgano que estaba lacerado (…) el llamado es a las autoridades de Cancún (…) Por cuestiones legales, de cómo se va a imputar ese delito, pedimos que se haga la investigación con perspectiva, a modo de saber si fue un feminicidio.”

Agregó que Brujas del Mar se puso en contacto con la colectiva Red Feminista Quintanarroense para pedirles apoyo para auxiliarlas en el seguimiento del caso.

Asimismo, Arussi Unda dijo desconocer si el traslado del cuerpo de Vera fue por gestiones de su misma familia, del gobierno de Veracruz o de Quintana Roo.

Cabe mencionar que este crimen se viralizó mediante redes sociales el pasado martes 8 de febrero, debido a que su cuerpo fue trasladado desde Cancún hasta en el municipio de Manlio Fabio Altamirano (antes Purga) para darle sepultura.

