Denunciar abusos de CFE.-El diputado local por el Distrito de Veracruz, Bingen Rementería Molina, exhortó a la ciudadanía a denunciar vía redes sociales, las altas tarifas que está cobrando la Comisión Federal de Electricidad, durante la contingencia por el COVID-19.

En un video que el legislador subió a sus redes sociales, invitó a las personas que han sufrido de estos abusos, a publicar en Facebook o Twitter la foto del recibo, junto con el hashtag #SubeTuRecibo. “La idea es que se sepa la molestia de millones”.

Exijamos juntos al Gobierno Federal y a la @CFE, que sean justos en el cobro del servicio de luz. Que si no van a ayudar, que no estorben. #SubeTuRecibo y denuncia estos abusos! Posted by Bingen Rementería Molina on Thursday, May 21, 2020

Bingen Rementería explicó que se trata de una campaña para presionar a la CFE, a que cobre tarifas justas por el servicio de luz, pues señaló que muchas personas lo han contactado para denunciar que, pese a tener sus locales cerrados, sus recibos les han llegado más caros, en comparación con meses anteriores.

En ese sentido, exhibió los abusos a tres casos particulares: el primero, dijo, se trata de un hotel que pagaba 16 mil pesos de luz anteriormente, y ahora el recibo le llegó por 28 mil pesos.

El segundo, de una joven que pagaba 1 mil 400 pesos en su departamento, pero al iniciar la cuarentena decidió irse a casa de su familia, y pese a ello, el cobro le llegó de 4 mil pesos.

Y el tercer caso, se trató de una señora que pagaba regularmente $265 pesos por el servicio de luz, y actualmente le llegó por más de mil pesos. “Si no van a ayudar condonando ni aplazando, por lo menos no estorben y no le suban. Se los va a agradecer mucha gente”, sentenció Rementería Molina.

