Exhibe abuso de autoridad por parte de elementos de la SSP en Xalapa

Crisóforo Sánchez denunció haber sido detenido de manera injusta por elementos de la SSP; pide al gobierno investigue y castigue a los servidores públicos

Xalapa, Ver.- “Porque quiero y porque puedo”, le dijo una mujer policía a un conductor en Xalapa, para posteriormente llevarlo detenido al cuartel “Heriberto Jara Corona”, mejor conocido como San José.

Esto ocurrió el lunes 19 de julio, cuando Crisóforo Sánchez Téllez conducía sobre la avenida Paseo Xalapa, alrededor de las 12:00 horas, donde se topó con un operativo. Ahí, la oficial de la Policía Estatal de nombre Emma, alias “La Loba”, le marcó el alto por no llevar el cinturón de seguridad.

“Yo llevaba prisa porque andaba trabajando. Me dijo que me esperara porque eso (no llevar el cinturón de seguridad) equivalía a una infracción. La mujer se puso muy grosera y dijo: ‘no te estoy llevando detenido, pero si quieres te voy a llevar detenido’. Se enojó porque le pregunté bajo qué cargo me llevaría detenido. Me dijo: ‘porque puedo y porque quiero’”, relató.

Crisóforo señaló que la oficial mintió y argumentó a sus compañeros haber sido ofendida verbalmente para esposarlo y remitirlo a los separos, en tanto, lo despojaron de su unidad que su arrastrada al corralón por una grúa.

Sánchez Téllez acusó que fue privado de su libertad durante más de cinco horas, pese a que fue pagada su fianza por una supuesta falta administrativa, casi de manera inmediata.

“Estoy muy enojado porque no me sacaron rápido, me sacaron hasta que quisieron para que no pudiera arreglar ese día lo de mi carro, porque el corralón lo cerraban a las cinco de la tarde, me sacaron casi a las cinco de la tarde”, repudió.

El florista tuvo que pagar una multa de 300 pesos en la comandancia de policía y 2 mil 650 pesos en el corralón para la liberación de su unidad.

Sin embargo, denunció que su vehículo fue llevado a un corralón en la localidad Plan del Río, municipio de Emiliano Zapata, pero no fue remolcado por una grúa y, pese a ello, le cobraron dicho servicio.

Exhibe abuso de autoridad por parte de elementos de la SSP en Xalapa

El afectado pidió la intervención del Gobierno Estatal para que cesen dichos abusos policiales en la entidad y que le devuelvan el dinero que le cobraron sin haber cometido ningún delito. La mañana de este viernes exhibió la situación en una protesta en bajos de palacio de gobierno. INFORMACIÓN DE ARANTXA ARCOS

