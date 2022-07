El también ex Fiscal General del Estado, Luis Ángel Bravo Contreras, celebró a través de la red social Twitter, la detención de Jorge “N”.

“Justicia divina”. “No hay plazo que no se cumpla”, “Con la vara que mides serás medido”, escribió minutos después de darse a conocer la noticia.

Cabe recordar que Bravo Contreras fue acusado por el delito de desaparición forzada y fue detenido en 2018 cuando Jorge “N” era Fiscal del Estado; en 2019 fue liberado y continuó con su proceso de libertad.

Ex Fiscal Luis Ángel Bravo celebra detención de Jorge “N”

En esa época bajo la administración de Miguel Ángel Yunes Linares se detuvo a varios funcionarios del gobierno de Javier Duarte, como parte de una evidente persecución política.

Entre los detenidos estaban el ex secretario de salud, Juan Antonio Nemi Dib, el ex secretario de seguridad pública, Arturo Bermúdez, la ex coordinadora de comunicación social, Gina Domínguez y hasta el gobernador interino, Flavino Ríos Alvarado.

Cabe destacar, que al no poder argumentarse su detención, los ex funcionarios lograron ampararse y al día de hoy están libres.

Con información de Medios

