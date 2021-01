Evangélicos: OPLE e INE deberían pedir a candidatos prueba de Covid

Xalapa, Ver.- El presidente de la Red Evangélica del Estado, Guillermo Trujillo Álvarez, propuso que todos aquellos candidatos a los diferentes cargos de elección popular que van a hacer campaña, se hagan la prueba del Covid-19.

De manera que tanto el INE como el OPLE deberían considerar pedir este requisito para hacer campaña.

En entrevista, el líder de evangélicos consideró que contar con la prueba es muy importante porque los candidatos van a tener mucho contacto con su equipo de trabajo y con la población.

“La gente debe estar segura de que no tienen Coronavirus, no hayan a andar regando y contagiando a la gente. Sí es importante, nosotros sugerimos que todos los candidatos se sometan a esta prueba y que se vea que no tienen el virus; que sea negativo y en caso de que la prueba sea positiva, se resguarde en cuarentena, en su casa”, manifestó.

El líder de los evangélicos manifestó que ésta es una iniciativa “justa” que deben considerar el Organismo Público Local Electoral (OPLE) y el Instituto Nacional Electoral (INE), porque no estamos viviendo ni épocas ni tiempos normales.

