Tras los hechos de violencia registrados este miércoles en Xalapa, el presidente de la Red Evangélica del Estado, Guillermo Trujillo Álvarez, opinó que la inseguridad no ha terminado a pesar de la promesa de bajar los índices delictivos en dos años.

En conferencia de prensa, señaló que éste tipo de situaciones no sólo se presentan en Xalapa, sino en diversas partes del territorio estatal.

“A dos años que prometió el Gobernador terminar con la inseguridad, no ha terminado, al contrario, leemos en los medios electrónicos, noticieros tan veraces, que siguen las ejecuciones, sigue habiendo secuestros, balaceras como las de ayer, lo que apenas pasó en el sur con los 12 ejecutados”, aseveró.

Subrayó que por este tipo de hechos de violencia en Veracruz sigue siendo noticia a nivel nacional e internacional y, en ese sentido, pidió a las autoridades que pasen de las reuniones a los hechos, porque no se notan los resultados.

Afirmó que los ciudadanos tienen temor por la pandemia, pero también sienten terror por la inseguridad.

“Que pena que no se haga una evaluación real de lo que sucede y no se hagan los cambios necesarios y los ajustes que debería hacer el Gobierno, porque ayer los xalapeños nos tuvimos que refugiar, ocultar ante está situación. No sabemos cuántas casas más de seguridad haya en el Estado o en el municipio, pero que lamentable que vivamos está situación cuando se nos prometió que íbamos a tener mejores condiciones y mayor seguridad”, agregó.

Trujillo Álvarez le pidió al gobernador Cuitláhuac García Jiménez que haga un análisis de lo que está pasando y haga los cambios que tenga que hacer para que los ciudadanos se sientan más seguros.

Finalmente, llamó a la sociedad para que exija al gobierno para que cumpla con el cambio que prometió; y si no es capaz de cumplir con su obligación de cuidar de los ciudadanos, que haga los cambios que sean necesarios.

“Si no pueden que lo digan, que se llenen de expertos en la materia. Es un tema muy delicado, ojalá el Gobernador haga todo el esfuerzo de pasar de la mesa de trabajo a los resultados en el campo”, reiteró.

